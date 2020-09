Der går efterhånden ikke en dag uden historier om forsvindinger i Hviderusland.

Mandag var det den prominente leder Maria Kolesnikova, der blev bortført af maskeklædte mænd. Nu tyder noget på, at endnu en leder af modstanden mod præsident Lukasjenko er forsvundet.

Det skriver det hviderussiske medie Tut.

Der er tale om Maksim Znak, der er en advokat, som er medlem af det centrale Koordinationsråd, som også Maria Kolesnikova var en central del af.

Znak skulle have deltaget i et interview over Zoom, men var ikke tilgængelig klokken 8.30, da det skulle finde sted.

Maksim Znak formåede dog at sende en besked, som bærer uhyggelige mindelser om andre forsvindingssager i Hviderusland.

I et kort opkald nåede Znak at sige, at 'der var nogen på vej hen' til Koordinationsrådets hovedkvarter i Minsk.

Ikke længe efter sendte han en besked med ordet 'masker'.

Maria Kolesnikova (tv) til pressemøde med Maksim Znak (th) i Hviderusland. Den sidste til pressemødet er Olga Kovalkova, som er nær betroet af præsidentkandidaten Svetlana Tikhanovskaya, der er flygtet til Litauen. Foto: TATIANA ZENKOVICH Vis mere Maria Kolesnikova (tv) til pressemøde med Maksim Znak (th) i Hviderusland. Den sidste til pressemødet er Olga Kovalkova, som er nær betroet af præsidentkandidaten Svetlana Tikhanovskaya, der er flygtet til Litauen. Foto: TATIANA ZENKOVICH

Siden har der været tavst.

Netop ordet 'masker' menes at være en reference til de maskerede mænd, som gennem de seneste uger har hærget gaderne i Hviderusland.

De maskerede, uidentificerbare mænd tæver blandt andet demonstranter. Og i flere tilfælde har de båret demonstranter ind i unummererede biler.

Mange af de personer er siden dukket op og har fortalt om torturlignende forhør, mens andre aldrig er dukket op.

Oppositionslederen Maria Kolesnikova ved et pressemøde i Minsk for få uger siden. Foto: VASILY FEDOSENKO Vis mere Oppositionslederen Maria Kolesnikova ved et pressemøde i Minsk for få uger siden. Foto: VASILY FEDOSENKO

Maria Kolesnikova, som forsvandt mandag, blev også bortført af maskerede mænd mandag.

Hun dukkede op ved den ukrainske grænse tirsdag, hvor det var meningen, hun skulle deporteres. Hun formåede dog at rive sit pas i stykker, hvorved hun slap for deportation.

Siden har præsident Lukasjenko meldt ud, at Kolesnikova er anholdt. Endnu står det ikke klart, hvor.

Og så er vi tilbage ved Maksim Znak.

Det står heller ikke klart, hvor han befinder sig, efter hans telefon blev tavs.

Det efterlader umiddelbart kun et medlem tilbage af Koordinationsrådet. Det skriver DR's korrespondent i Østeuropa Matilde Kimer på Twitter.

Det er nobelprismodtageren Svetlana Aleksievitj, skriver Kimer.