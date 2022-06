Lyt til artiklen

»Lige nu udspiller der sig et dramatisk og vigtigt slag. Det er symbolsk,« siger B.T.s international korrespondent Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i Heathrow Lufthavn.

En gruppe aktivister har lagt sig på vejen væk fra et asylcenter og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol arbejder på højtryk, mens den britiske premierminister, Boris Johnson, insisterer på, at et fly med seks asylansøgere under alle omstændigheder skal lette og flyve dem til Rwanda.

Der skulle oprindeligt have været over 100 personer med flyet. Det menes, at flyet vil lette fra en militær lufthavn i Wiltshire.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol meddelte torsdag aften, at den har udstedt en ordre, som hindrede deportation af én af asylansøgerne, der skulle have været med flyet.

Samtidig har to af de tilbageværende seks asylansøgere fået flyvningen stoppet, da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har krævet at få tid til at behandle deres sag. Det skriver Sky News.

»Det er en kamp mellem domstolen og Boris Johnson, der, på trods af voldsomme protester fra stort set alle dele af det britiske samfund og internationale kommentatorer, insisterer på, at det her fly skal lette – hurtigst muligt,« siger Jakob Illeborg.

Han forklarer, at det, der sker lige nu, er et symbolsk slag.

»Kommer flyet på vingerne, så ruller toget, og så vil man formentlig få sendt flere asylansøgere til Rwanda. Gør det ikke, så bliver det svært at få gennemført planen.«

Den britiske regering har oplyst, at aftalen koster Storbritannien knap 13 milliarder kroner årligt, skriver BBC. Rwandas regering har afvist, at landet ikke skulle være sikkert. Men oppositionen har ifølge AFP helt andre bekymringer. Her mener man, at det er usikkert, om planen overhovedet vil fungere, da Rwanda har høj ungdomsarbejdsløshed.