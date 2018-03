Der er lige nu skyderier og en gidseltagning ved et supermarked i det sydlige Frankrig, oplyser flere internationale medier.

Mindst to er dræbt i et supermarked i det sydvestlige Frankrig, hvor en bevæbnet mand har taget flere gidsler. Franske medier beretter desuden, at flere andre er sårede.

Det hele startede tidligt fredag, da en gruppe politimænd på løbetur i den sydfranske by Carcassonne tæt på Toulouse blev beskudt af en mand. Her blev en af betjentene såret, men er uden for livsfare.

Senere trængte en mand - formodentligt den samme som ved den tidligere episode - ind i et supermarked i den nærliggende by Trébes. Her har gerningsmanden taget flere personer som gidsler, og det er også her, at der angiveligt er to døde.

Ifølge AFP har de franske myndigheder identificeret gerningsmanden som en marokkansk mand.

Gidselsituationen finder sted i byens Super U-supermarked, som du kan se nedenfor:

Foto: Screenshot/Google Maps Foto: Screenshot/Google Maps

Franske medier rapporterer deusden, at gidseltageren har bedt om, at Frankrig løslader den dømte terrorist, Salah Abdeslam, der i november 2015 var med til at dræbe 130 mennesker i Paris.

Supermarkedets slagter er dræbt, oplyser byens borgmester, Eric Ménassi, til regionalavisen La Depeche. Politiet i regionen skriver desuden på Twitter, at specialstyrker har omringet bygningen.

Gerningsmanden har erklæret loyalitet over for den militante gruppe Islamisk Stat, oplyser anklagemyndigheden i byen Toulouse ifølge AFP. Han skal flere gange have råbt 'Allahu Akbar' (Gud er stor, red.). Anklagemyndigheden efterforsker sagen som et terrorangreb, men om det reelt er det, vides endnu ikke.

Den franske premierminister, Edouard Philippe, har dog ifølge AP udtalt, at »det virker til at være en terrorangreb«.

Trèbes ligger i det sydvestlige Frankrig omkring 100 kilometer øst for Toulouse og cirka 100 kilometer nord for den spanske grænse.

BREAKING: Police surround supermarket in southern France amid possible hostage-taking after the shooting of a police officer. — The Associated Press (@AP) March 23, 2018

BREAKING: A gunman has taken hostages at supermarket in southern France, according to local media. Authorities said a police operation is under way in the town of Trebes. https://t.co/H3qrideCIa pic.twitter.com/HzfkmSbLYW — Al Jazeera News (@AJENews) March 23, 2018

Opdateres...