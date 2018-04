Ved en afstemning i FN's Sikkerhedsråd har Rusland tirsdag aften nedlagt veto mod et amerikansk resolutionsforslag om at indlede en undersøgelse af et angreb i weekenden i Syrien.

Ud over Rusland stemte også Bolivia imod forslaget. Kina undlod at stemme. De øvrige 12 medlemslande stemte for.

Undersøgelsen skulle fastlægge, hvem der har stået bag angrebet i byen Douma. Flere vestlige lande, iagttagere og aktivister mener, at der er anvendt kemiske våben.

Ruslands militær afviste mandag, at der er fundet spor efter kemikalier på stedet.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, siger, at USA "gik virkelig langt" for at få russisk opbakning til forslaget. USA garanterede blandt andet, at det nye organ, der i givet fald skulle granske kemiske angreb, ville være upartisk.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, betegner Ruslands veto som "yderst skuffende".

Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebensia, siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at det vil tage flere måneder at oprette en mekanisme, der kan undersøge mulige kemiske angreb.

For at en resolution kan blive vedtaget i Sikkerhedsrådet, skal mindst ni medlemmer stemme for. Ingen af de fem permanente medlemmer må blokere med et veto.

Ruslands eget resolutionsforslag om en ny undersøgelse af kemiske angreb led også nederlag i Sikkerhedsrådet tirsdag aften. Det fik ikke den nødvendige opbakning fra mindst ni medlemslande.

