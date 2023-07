Ingen flyvninger igen før 19. juli.

Det er status for Catania–Fontanarossa lufthavn - også kendt som Vincenzo Bellini lufthavn - i Catania, efter et drama udspillede sig sent søndag aften.

Her udbrød der ifølge Rai News brand.

Det lykkedes fra brandfolkenene at få branden under kontrol og siden slukket, men lufthavnen var fyldt med røg.

Derfor arbejder personalet nu med igen at gøre lufthavnen funktionsdygtig, og derfor har SAC, lufthavnens administrationsselskab, meddelt, at den er lukket indtil 19. juli, hvor den åbner igen klokken 14.

Opkaldet til beredskabet kom klokken 23.29. Hvordan branden er opstået, vides endnu ikke, men den begyndte på den nederste etage og bredte sig herfra til afgangsterminalen, som ligger i lufthavnens centrale bygning.

Passagerer og personale blev hurtigt evakueret, og der er ikke meldt om nogle tilskadekomne.

Catania ligger i Sicilien.