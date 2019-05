Det netop overståede valg til Europaparlamentet efterlader seks markante konklusioner, som B.T. gennemgår herunder.

De højrenationale partier sejrer

Højrenationale partier har fået stor opbakning i en række store lande.

I Italien har det nationalistiske Lega-parti anført af Matteo Salvini fået mere end hver tredje stemme. Det er en firedobling fra sidste valg.

Britiske Nigel Farage og Brexit Party blev størst i Storbritannien med knap hver tredje stemme, mens Marine Le Pens parti blev størst i Frankrig med knap en fjerdedel af stemmerne.

Marine Le Pens Nationale Samling blev Frankrigs største parti i EU.

Dermed slog nationalisten præsident Macrons ‘En Marche'.

»Det er noget, Macron bider i gulvtæppet over,« siger Peter Nedergaard, professor i statskundskab ved Københavns Universitet.



Helt suveræn står ungarske Victor Orban. Hans EU-kritiske regeringskoalition høstede hver anden stemme.

Danmark skiller sig ud

Mens EU-kritiske partier går frem i Europa, var det modsatte tilfældet i Danmark.

Dansk Folkeparti gik fra fire til ét mandat, mens Folkebevægelsen mod EU mistede sit ene mandat og nu er ude af parlamentet.

Valgfest hos DF (Dansk Folkeparti) med Kristian Thulesen Dahl på Christiansborg i København under Europa-Parlamentsvalget 2019, søndag den 26. maj 2019.

Ifølge Peter Nedergaard skyldes fremgangen til EU-skeptiske partier i eksempelvis Ungarn og Italien, at debatten i landene handler om mere eller mindre magt til EU.

Dermed diskuteres det ikke, hvorvidt landene bør tage det skridt helt at melde sig ud af unionen, sådan som Dansk Folkeparti har luftet og Folkebevægelsen mod EU ønsker.

EU-valg udløser drama i Europa

Det står klart, at europaparlamentsvalget skaber drama i flere lande, blandt andet i Grækenland og Storbritannien. Et elendigt valg for premierminister Alexis Tsipras’ parti, Syriza, betyder eksempelvis, at grækerne skal til stemmeurnerne igen.

Tsipras har erkendt, at hans venstreorienterede parti fik gevaldige klø til modstanderne fra konservative New Democracy Party.

Han erklærede søndag aften, at han vil udskrive valg snarest muligt

New Democracy Party får knap ti procentpoint flere stemmer end regeringspartiet.

Mens Tsipras og Syriza får 23,75 procent, scorer modstanderpartiet 33,3 procent.

I Storbritannien fik De Konservative blot ni procent af stemmerne, og det er ifølge Peter Nedergaard et katastrofevalg for regeringspartiet.

Nigel Farage og Brexit Party blev størst i UK.

»Tre år efter brexit er der stadig ingen afklaring. Det er utilfredsstillende på alle mulige parametre, at der er en folkeafstemning, der ikke er leveret på,« siger han med henvisning til, at premierminister Theresa May - der trækker sig snarest - ikke er lykkedes med at få flertal til sin skilsmisseaftale med EU.

De store fik vælgertæsk

Europaparlamentets to største grupper - Det Europæiske Folkeparti (kristelige demokrater) og Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D) - har fået tæsk af vælgerne.



Førstnævnte er gået fra 216 til til 182 mandater, mens sidstnævnte er gået fra 184 til 147. En hovedårsag skal findes i Tyskland, der har 96 pladser i parlamentet.



»Det tyske socialdemokrati (SPD) er mere eller mindre kollapset,« siger Peter Nedergaard med henvisning til, at SPD er gået fra 27 til 16 procent af stemmerne, hvilket selvsagt smitter af på den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet.



Leder af socialdemokraterne i Tyskland Andrea Nahles led et sviende nederlag og blev overhalet af De Grønne.

Grønne partier fik massiv succes

I Danmark fik SF et suverænt valg med to mandater, og partiet blev dermed en del af tendensen til succes for grønne partier i Europa.

»Klimapolitikken har grebet europæerne, især i Nordeuropa, Tyskland og i Frankrig,« siger Peter Nedergaard.

Margrethe Auken, spidskanditat for SF til Europa Parlamentsvalget fik en bragende succes.

Eksempelvis har De Grønne i Tyskland fået et kanonvalg og er blevet landets næststørste parti.

De Grønne har fået 20,5 procent af stemmerne, hvilket er en fordobling fra 2014.



»I tysk politik er det her helt vildt,« siger Peter Nedergaard.

Danskerne elsker at stemme

Vi er øjensynligt vilde med at stemme i Danmark. Danskerne leverede nemlig en international rekord med en stemmeprocent på 66.

»Jeg tror, det er gået op for de fleste, at europæisk politik er vigtigt. Det her gennemhuller myten om, at et folketingsvalg vil stå i vejen for at europaparlamentsvalg. Det er måske oven i købet en del af forklaring på den høje stemmeprocent, at der er valgfeber,« siger professor Peter Nedergaard.

Hele 66 procent af danskerne stemte til Europa-Parlamentsvalget 2019. Her brevstemmes der.

I Europa var der for første gang fremgang i stemmedeltagelsen. Den har været én lang nedtur siden 1979, hvor 62 procent stemte.

I 2014 var det blot 42,6 procent af de stemmeberettigede, der brugte deres indflydelse.

Men i 2019 er tallet 51 procent - det højeste i 20 år.