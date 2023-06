En flyafgang fra Edinburgh til New York blev fredag aflyst kort før takeoff.

Årsagen var, at piloten havde alkohol over den tilladte mængde i blodet, skriver The Herald.

Efter alkoholtesten blev piloten, en 61-årig mand, arresteret og tiltalt.

Det skete kort inden, at flyet skulle være lettet på turen mod New York.

Ifølge britiske regler må flypersonale og flyveledere maksimalt have en promille på 0,2.

En talsperson fra politiet i Skotland bekræfter anholdelsen:

Omkring kl. 10 om formiddagen fredag den 16. juni blev en 61-årig mand arresteret i Edinburgh Airport i forbindelse med loven for jernbane- og transport fra 2003,« siger politiet således.

»Manden blev efterfølgende tiltalt og vil blive fremstillet mandag den 19. juni 2023,« lyder det endvidere.

Overfor avisen bekræfter flyselskabet Delta, at et medlem af selskabets personale blev tilbageholdt i Edinburgh.

»Delta assisterer myndighederne med deres igangværende undersøgelser,« lyder det fra Delta.