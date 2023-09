Han var blot ti år, da han sammen med en kammerat bortførte en to-årig dreng fra et indkøbscenter, tog ham med til et afsidesliggende sted, torturerede og dræbte ham.

Nu har han fået bevilget en høring om prøveløsladelse.

Det skriver BBC og The Guardian.

Det brutale og tragiske drab på den to-årige James Bulger vakte ramaskrig tilbage i 1993 i Storbritannien.

James Bulger blev kun to år. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Og sagen blev ikke mindre opsigtsvækkende af, at de to gerningsmænd viste sig at være to ti-årige drenge.

På overvågningsbilleder inde fra indkøbscenteret New Strand i Bottle i Liverpool kan man se, hvordan de to drenge – Jon Venables og Robert Thompson – sad og observerede de børn, der var til stede.

Tilsyneladende med det formål at udvælge sig et mål.

Samme eftermiddag ankom to-årige James Bulger til stedet sammen med sin mor, Denise.

Her ses ti-årige Robert Thompson i 1993. Foto: Police Handout/Epa-Pa Files/Ritzau Scanpix

Under indkøbsturen slap hun på et tidspunkt sin lille søns hånd, og efter hun havde betalt for sine varer, gik det op for hende, at han var væk.

I det korte tidsrum, James var på egen hånd, tog Jon Venables og vennen kontakt til ham.

Overvågningsvideo viser, hvordan den ene dreng tog ham i hånden og førte ham ud af shoppingcentret.

De to ældre drenge tog derefter James med hen til et afsidesliggende sted flere kilometer derfra, hvor de begyndte deres tortur af ham.

Da sagen kom for retten, forklarede patologen Alan Williams, at den lille dreng havde i alt 42 skader på sin krop, hvoraf langt størstedelen var på hans hoved.

Faktisk havde drengen så mange og omfattende skader, at det ikke var til at konkludere, hvilken af dem der havde været fatalt.

To dage senere blev James' lig fundet.

Jon Venables og Robert Thompson blev de yngste i Storbritannien til at blive dømt for drab.

Her ses Jon Venables i 1993. Foto: Police Handout/Epa-Pa Files/Ritzau Scanpix

De to blev løsladt, efter de fyldte 18, da det blev vurderet, at de ikke længere var en trussel mod den offentlige sikkerhed.

De skiftede begge navn og lever under ny identitet – men det blev ikke sidste gang, Jon Venables endte i politiets søgelys.

I 2010 blev han første gang dømt for at have været i besiddelse af det, der beskrives som 'usømmelige billeder af børn'.

Tre år senere blev han godkendt til prøveløsladelse – men fire år senere blev han dømt for det samme igen og røg endnu en gang bag tremmer.

Nu har han endnu engang fået bevilget en høring om prøveløsladelse.

»Prøveløsladelsesnævnets beslutninger er udelukkende fokuseret på, hvilken risiko en fange kan udgøre for offentligheden, hvis han bliver løsladt, og om denne risiko kan håndteres i samfundet,« forklarer en talsmand for det britiske prøveløsladelsesnævn til BBC:

»Et panel vil omhyggeligt undersøge en lang række beviser, herunder detaljer om den oprindelige forbrydelse og eventuelle beviser for adfærdsændringer, samt undersøge den skade, forbrydelsen har forvoldt, og den indvirkning, den har haft på ofrene.«

Høringen vil ifølge BBC finde sted 14. og 15. november.

Det vil ske for lukkede døre.