Drabet på den unge universitetsstuderende Luke O'Connor har sat et dybt præg på Manchester.

Og nu er dommen faldet. Shiloh Pottinger, der er musikstuderende og musikproducer, er blevet idømt 15 års fængsel, efter han blev fundet skyldig i manddrab.

Det skriver Sky News.

En aften i oktober 2022 gik Luke O'Connor og hans venner hjem fra en fest i et område, hvor de studerende festede.

Det kom i retten frem, at O'Connor og Pottinger kom i et skænderi, hvor der kom en kommentar om Pottingers skateboard, der udløste et slagsmål.

Pottinger kom med en »patetisk« overreaktion på kommentaren om skateboardet og lavede joke med voldstrusler.

O'Connor ville, ifølge retten, ikke lade sig kue og grinede Pottinger op i ansigtet.

Herefter gik Pottinger til angreb på O'Connor med sit skateboard, og herefter han stak O'Connor otte gange med en italiensk stiletto-springkniv, hvorefter han flygtede fra gerningsstedet.

Den dengang 19-årige Pottinger nægtede at have begået drab, og hævdede, at han havde handlet i selvforsvar.

Men Pottinger fik 15 års fængsel, og dommeren besluttede, at han skal afsone 10 år, før han kan komme i betragtning til løsladelse.

»Luke havde en virkelig smittende kærlighed til livet med mange ambitioner og håb, som han desværre ikke fik opfyldt,« sagde Luke O'Connors far, Jason O'Connor om drabet på sin søn:

»Han fik ikke opfyldt disse håb og ambitioner, fordi hans liv blev revet fra ham af en kujon med en kniv.«