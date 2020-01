Sørgende mindes søndag den dræbte iranske militærleder Soleimani, som blev dræbt fredag i amerikansk angreb.

Liget af den dræbte iranske militærleder Qassem Soleimani er søndag kommet tilbage til Iran.

Det rapporterer det iranske nyhedsbureau IRIB.

IRIB har offentliggjort en video, som viser en kiste indhyllet i et iransk flag, som bliver båret ud af et fly, mens et militærorkester spiller.

Soleimanis lig er blevet fløjet til byen Ahvaz i det sydvestlige Iran, hvor tusinder af sørgende klædt i sort mindes ham. Det viser tv-optagelser vist live på statsligt tv.

Soleimani blev fredag dræbt i et amerikansk droneangreb ved lufthavnen i Iraks hovedstad, Bagdad. Han var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og var en af Irans mest magtfulde mænd.

Han blev af mange anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næstefter Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei.

Mens mange iranere siden drabet har været samlet for at vise deres sorg over Soleimanis død, så er andre bekymrede for, om drabet kan skubbe landet ud i krig med en supermagt.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, advarede lørdag om, at USA har udset sig 52 iranske mål for militære angreb, såfremt Iran gør alvor af trusler om at gengælde drabet på Soleimani.

I alt ti personer - fem irakere og fem iranere - blev dræbt i USA's angreb fredag.

Soleimani befandt sig i et køretøj, som blev ramt af et missil affyret fra dronen, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad. Et ledsagende køretøj med sikkerhedsvagter blev også ramt i angrebet.

Ifølge den amerikanske sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien rejste Soleimani rundt i Mellemøsten for at planlægge angreb mod amerikanske militærfolk og diplomater rundt i regionen.

