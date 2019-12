Da han første gang stod foran et kamera, var det med en bøn om, at hans gravide hustru og to små piger ville blive fundet i live.

Da han blev set sidste gang, havde han tilstået, at det var ham, der havde dræbt dem. Nu viser det sig, at det var nogle helt særligt ord, der førte politiet på sporet af ham.

Det fremgår af en ny dokumentar om den rystede sag, 'Criminal Confessions', skriver news.com.au.

Det var den 14. oktober sidste år, at amerikanske Chris Watts blev filmet af lokalmediet Denver7 ude foran sit hjem i Colorado. Med armene krydset og holdt tæt til kroppen fortalte han, at hans gravide hustru - Shanann - og deres to små døtre - fireårige Bella og treårige Celeste - var forsvundet dagen forinden.

Chris Watts nægtede i begyndelsen, at han havde gjort sin familie noget. Foto: Privatfoto

Han sagde, at han ønskede, de kom sikkert hjem til ham igen.

»Shanann, Bella, Celeste: Hvis I er derude, så kom hjem. Hvis nogen har jer, så giv dem tilbage til mig. Jeg har brug for at se jer alle. Huset er ikke det samme uden alle her. Vær sød at bringe dem tilbage,« sagde den 34-årige mand.

Men hans optræden foran tv-kameraet havde også vakt undren.

For han fremstod uden følelser. Kold.

Chris Watts. Foto: Weld County Sheriff's office /HA

Og det fik politiet til at kigge i hans retning som den mulige gerningsmand.

Søgelyset begyndte kun at skinne endnu kraftigere mod ham, da politiet tog ham ind til en afhøring og lagde mærke til nogle af de ord, Chris Watts brugte til at beskrive sin familie.

Han omtalte dem nemlig alle i datid.

Efterforskerene havde forsøgt at lokke mere information ud af Chris Watts ved at vise ham billeder af sin gravide hustru og sine to små piger.

Og det var i den forbindelse, de røde flag blev hejst, forklarer en af efterforskerne, Tammy Lee fra Colorado Bureau of Investigation, i den nye dokumentar.

Chris Watts fortalte nemlig, at Celete 'elskede' et helt særligt par sko, og han sagde også, at Bella 'var en rigtig pige-pige'.

»Hvis han håber og tror, at de stadig er i live, hvorfor ville man så omtale dem i datid,« spørger Tammy Lee i dokumentaren, skriver E! News.

Det, som politiet mente var en 'fortalelse' fra Chris Watts side, førte til, at han blandt andet blev bedt om at tage en løgndetektortest for at sætte ham yderligere under pres.

Samtidig fandt de ud af, at han havde haft en affære med en kollega.

Det hele hørte til, at Chris Watts to dage senere indrømmede, hvad han havde gjort. At han havde dræbt sin hustru og sine to døtre.

Han forklarede, at han ønskede at gå fra sin kone, men at hun havde konfronteret ham med, at hun vidste, han havde set en anden kvinde. Ifølge Watts truede hun med, at han ikke måtte se døtrene mere.

Shanann begravede han i et hul nær hans arbejdsplads, og pigernes lig havde han forsøgt at skjule i nogle olietanke i nærheden.

Chris Watts blev senere det år idømt fem gange livstid for drabene på Shanann, det ufødte barn og de to piger.