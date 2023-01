Lyt til artiklen

Han dræbte sin kone, svigermor, fem børn og sig selv.

Nu bliver han i en nekrolog beskrevet som en dedikeret familiemand, hvilket har affødt massiv kritik.

Det skriver mediet People.

Den 4. januar opdagede politiet ligene af fem børn og tre voksne i et hjem uden for Enoch City i den amerikanske stat Utah, da de skulle foretage et velfærdstjek hos familien.

Det var den 42-årige 'familiefar' Michael Haight, der havde dræbt sin familie, der også talte fem børn i alderen fire år til 17 år.

I en offentlig nekrolog, der nu er privat, er det svært at genkende billedet af en mand, der har slået hele sin familie ihjel.

»Michael gjorde en dyd ud af at tilbringe kvalitetstid med hver og en af sine børn. Michael elskede at lave minder med sin familie.«

Nekrologen beskriver også, hvordan Michel Haight havde levet et liv, han havde dedikeret til Gud, og at han netop havde solgt sit firma for at bruge mere tid med børnene.

På Twitter har det fået flere til at kritisere nekrologens beskrivelse af familiefaren.

En bruger skriver, at »nekrologen får mit blod til at løbe koldt.«

En anden skriver »må han og den, der har skrevet nekrologen, rådne op.«

Obituary for the Utah man who fatally shot his five children, mother-in-law and estranged wife: “Michael made it a point to spend quality time with each and every one of his children. Michael enjoyed making memories with the family.” https://t.co/p412A5qZSC — Shannon Watts (@shannonrwatts) January 14, 2023

Politiet siger, at det er for tidligt til fastslå motivet for drabene.