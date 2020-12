Den britiske journalist Martin Bashir blev verdenskendt og meget rig efter sine eksklusive interview med først lady Diana og siden popkongen Michael Jackson.

Begge megastjerners tragiske død i hhv. 1997 og 2009 bliver nu ført tilbage til Martin Bashirs såkaldt dybdeborende interview.

Og det britiske kongehus, BBC, en forhenværende højesteretsdommer og fans over hele verden stiller sig selv det samme spørgsmål: Var Martin Bashir så opsat på succes, at han var villig til at lyve og derved risikere megastjernernes liv for at få sit scoop i hus?

Ifølge Michael Jacksons tidligere advokat Brian Oxman er der ingen tvivl om Martin Bashirs skyld.

Michael Jackson blev kun 50 år gammel. Han døde i 2009. Foto: Stefan Rousseau

»Bashir ødelagde først lady Diana, og siden ødelagde han Michael Jackson. Martin Bashir har blod på hænderne,« siger Oxman til avisen The Daily Mirror.

Og ifølge lady Dianas bror Charles Spencer er bevismaterialet i forbindelse med Diana-interviewet både overvældende og frastødende.

Midt under skilsmisseskandalen imellem Diana og prins Charles var den unge prinsesse angiveligt tæt på sammenbruddets rand.

Prinsesse Diana nægte at tale med pressen. Men den unge og meget ambitiøse journalist havde nogle tricks oppe i ærmet.

Nu påstår Prinsesse Dianas bror, at det var Martin Bashirs løgne, der indirekte førte til søsterens død. Foto: -

Således bad Martin Bashir den grafiske designer Matt Wiessler om at lave nogle falske bankpapirer og andre dokumenter, der fejlagtigt antydede, at hverken Dianas eller broderens sikkerhedspersonale var til at stole på.

Ifølge papirerne blev flere sikkerhedsfolk betalt for at lække hemmeligheder til pressen. Og i dét nye lys sagde den i forvejen paranoide prinsesse nu ja til det timelange interview, der blev set af over 500 millioner seere og gjorde Bashir til en rig mand.

Én af de 500 millioner seere var ingen ringere end Michael Jackson.

Og her begik Martin Bashir ifølge Charles Spencer sin 'forbrydelse' efter selve interviewet.

Martin Bashir og Michael Jackson - under interview foran Jackson hjem, 'Neverland' Foto: PR

Efter lady Dianas åbenhjerte interview inviterede Michael Jackson således Martin Bashir til et uhørt sjældent besøg bag kulissen på popkongens minislot Neverland i Californien.

På forhånd lovede Martin Bashir Michael Jackson, at programmet ville blive '100 procent positivt'.

I flere interviewsegmenter, der siden blev klippet fra, skamroser Martin Bashir nærmest Michael Jackson for dennes opdragelsesmetoder og popkongens omgang med børn.

»Der er nærmest en magisk forbindelse imellem dig og børnene. Og det er skamfuldt, hvis nogen antyder, at forholdet ikke er rent og uskyldigt,« siger Bashir i disse segmenter, som Michael Jacksons folk siden offentliggjorde.

Under retssagen i Santa Maria 2005, Californien mødte Michael Jackson flere gange op i pyjamasbukser. Foto: KIMBERLY WHITE - Reuters

Rosen fik tilsyneladende Michael Jackson til at stole blindt på Martin Bashir. Derfor indrømmede popkongen foran det rullende kamera også, at han såmænd ofte sov i samme seng som flere af de besøgende drenge.

Og derved klappede fælden, som Bashir havde lagt.

I stedet for det '100 procent positive program' lagde Martin Bashir ud med at fortælle, at Neverland var »et farligt sted for børn«. Alle de scener, hvor Bashir ifølge advokaten Brian Oxman skamløst fedtede for Jackson, blev klippet fra.

Og tilbage stod det chokerende program 'Living With Michael Jackson' fra 2003, der ifølge fans, familiemedlemmer og advokater ødelagde Jacksons liv.

Michael Jackson sammen med sin advokat Brian Oxman (med hvidt år). Efter frifindelsen i 2005. Foto: ROBYN BECK

Det sidste foto taget af Prinsesse Diana i live. Her forlader hun Ritz Hotel i Paris. Foto: HO - Reuters

Men hvordan førte de to interview så til stjernernes død?

Jo, efter Martin Bashir via de falske dokumenter overbeviste lady Diana om, at hendes officielle royale sikkerhedsvagter ikke var til at stole på, fyrede hun hele bundtet.

Da prinsessen 31. august 1997 forlod Ritz-hotellet i Paris, var hun således omgivet af kæresten Dodi Fayetts private vagtkorps.

Ifølge broderen Charles Spencer ville Dianas nu fyrede royale vagter aldrig have tilladt den høje hastighed og den berusede chauffør, der førte til den tidligere prinsesses tragiske død i en nærliggende tunnel.

Bilvraget efter Prinsesse Dianas død. Paris 1997. Foto: PIERRE BOUSSEL - AFP

»Det var Martin Bashirs løgne og grådighed, der indirekte førte til min søsters død,« siger Charles Spencer ifølge CNN.

Og i Michael Jacksons tilfælde er tråden imellem Martin Bashirs påståede gerninger endnu mere håndgribelig.

Således var det Michael Jacksons udtalelser i Martin Bashirs dokumentarfilm, der direkte førte til retssagen i 2005.

Og selvom Michael Jackson 13. juni 2005 blev frifundet på samtlige 14 anklagepunkter, var popkongen ifølge sin familie 'aldrig den samme person igen'.

Her dukker Martin Bashir sågar op til retssagen imod Michael Jackson. En retssag, han selv var med til at starte. Foto: ROBYN BECK - AFP

»Martin Bashirs løgne forværrede Michael Jacksons misbrug for ensomhed. Og det var misbruget og ensomheden, der slog Michael Jackson ihjel,« siger advokaten Brian Oxman til avisen The Mirror.

Lady Dianas søn prins William har opfordret højesteret til at kigge nærmere på sagen. BBC har udpeget den forhenværende højesteretsdommer Lord Dyson til at undersøge Martin Bashirs mulige skyld.

57-årige Martin Bashir, der i dag er på sygeorlov fra BBC, har endnu ikke kommenteret sagen.