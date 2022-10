Lyt til artiklen

En 29-årig kvinde risikerer dødsstraf efter at hun er blevet fundet skyldig i at dræbe en 21-årig gravid kvinde. Hun skar det ufødte barn fri af livmoderen.

Taylor Rene Parker er blevet fundet skyldig i mordet i Texas i oktober 2020 på Reagan Michelle Simmons-Hancock. Hun bortførte senere hendes datter, som døde senere.

Parker blev fundet skyldig i at have tæsket den gravide, unge pige i hovedet mindst fem gange. Så skar hun hendes underliv op, fra hofte til hofte, og fjernede hendes barn. Det skriver Sky News.

Dommen er blevet afsagt i retten i Bowie County i det nordøstlige Texas. Der blev retssagen flyttet til af Parkers advokat, så ikke kidnapningen skulle betyde, at straffen ikke kunne ændres til mord.

De hævdede, at babyen aldrig var i live, og derfor ikke kunne blive bortført. Men anklagerne sagde, at adskillige medicinske fagfolk havde vidnet på, at de havde hørt hjertet slå, da hun blev født.

Retten hørte på, hvordan Parker havde ladet, som om hun var gravid i tiden før drabet.

Sagføreren Lauren Richards kaldte Parker for 'en løgner' og beskrev hende som 'en manipulator'.

I grusomme detaljer fortalte Lauren Richards om Parkers angreb på Simmons. Hancock. Hun forklarede at den unge mor stadig var i live, efter at babyen blev skåret fri fra hendes livmor.

»Hun kan ikke lade hende blive i live. Og det var ingen hurtig død. Hun blev bare ved og ved med at skære i hende. Jeg tror ikke ar Reagan ville dø hurtigt nok, til at Taylor kunne komme bort derfra,« sagde hun.

Straffen bliver fastsat den 12. oktober.