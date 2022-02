Med bue og pil og med stikvåben gik Espen Andersen Bråthen en oktoberdag sidste år til angreb på tilfældige mennesker i den norske by Kongsberg.

Nu er der kommet lidt frem om, hvad han selv har sagt om årsagen til de forfærdelige handlinger, der endte med at koste fem mennesker livet.

Det skriver VG på baggrund af en artikel i lokalavisen Drammens Tidende.

Sidstnævnte var til stede under et fængslingsmøde i sagen i februar, hvor der blev nedlagt referatforbud – men det er nu ifølge Drammens Tidende blevet delvist ophævet.

Derfor har avisen gengivet, hvad den i dag 38-årige Espen Andersen Bråthen, der er dansk statsborger, men opvokset i Norge, dengang forklarede:

»Jeg ville dræbe så mange mennesker som muligt. Så jeg gik ud og dræbte nogen,« skal han have sagt, skriver VG.

Siden de voldsomme angreb fandt sted 13. oktober sidste år – hvor fire kvinder og en mand i alderen 52-78 år blev dræbt – har politiet oplyst, at man mistænker, at psykisk sygdom hos den sigtede mand kan have spillet ind.

Fredag forventes det, at politiet vil offentliggøre resultaterne af den retspsykiatriske undersøgelse af Bråthen, der siden sin anholdelse har været tvangsindlagt på et psykiatrisk sygehus.

Under fængslingsmødet i februar fortalte Espen Andersen Bråthen ifølge Drammens Tidende angiveligt også, at han 'angrede sine handlinger':

»Der er ingen grund at være bange for mig. Jeg kommer ikke til at dræbe nogen, der er ikke gentagelsesfare,« sagde han ifølge lokalavisen.

Den 38-årige mand har tidligere anerkendt de faktiske forhold i sagen, men har ikke taget stilling til, om han har begået noget ulovligt.