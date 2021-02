Den 27. august 2020 satte femårige Siri sig ind i en bil med sin lillesøster på ét år og far på 29 år i Sverige.

Bilen nåede dog ikke at køre længe, inden en anden bil pludselig kom kørende mod dem i høj fart.

Den modkørende bil kørte med 135 kilometer i timen, hvor man måtte køre 70, og lille Siri overlevede ikke kollisionen, der skete i Oskarström.

Den tragiske ulykke rystede vores naboer over sundet, og nu er der kommet flere gruopvækkende detaljer.

Det skriver Dagbladet.

Bag rattet i den modkørende bil sad nemlig en 52-årig mand og hans kone, som også omkom i ulykken.

De to havde været på fisketur og ville overnatte ved stedet i den forbindelse, men så begyndte de at skændes, og pludselig ville konen hjem.

Problemet var dog, at den 52-årige mand havde drukket en halv flaske vodka og flere stærke øl på fisketuren.

Faktisk så meget, at han ved ulykkestidspunktet havde en promille på intet mindre end 2,90.

Alligevel besluttede de sig for at køre hjem, og ifølge manden skete ulykken, da konen trak i rattet, så bilen røg over i den forkerte vejbane og ramte bilen med Siri.