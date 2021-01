Ashli Babbit var en glødende Trump-tilhænger – det endte med at koste hende livet.

Den amerikanske kvinde fra San Diego var den første, der onsdag blev slået ihjel under urolighederne ved USAs kongres i Washington.

Det fortæller den lokale tv-station i San Diego, Kusi, der har talt med hendes mand.

Siden er der indtil videre blevet dræbt yderligere tre personer ved urolighederne i den amerikanske regeringsby, der har lamslået USA. Her eskalerede en demonstration til støtte for Donald Trumps påstande om valgsvindel voldsomt, inden en større gruppe mennesker forcerede kongresbygningen, Capitol Hill. Følg B.T.s liveblog om de dramatiske hændelser her

En af dem var altså Ashli Babbit. Hun blev dræbt af skud fra politiet, meddeler flere amerikanske medier.

Ifølge Washington Post har der cirkuleret en video på sociale medier af den fatale skududveksling, der fandt sted inde i selv Kongressen: Her kan man angiveligt se en kvinde med et Trump-banner om halsen falde om, efter at der har lydt et skud. Efterfølgende kan man se kvinden blive båret ud til en ambulance med blodig overkrop.

Ved et pressemøde har Washington-borgmester Muriel Bowser og politichef Robert Contee fortalt, at hun blev skud, da hun sammen med en større gruppe forsøgte at tvinge sig adgang til det såkaldte House-værelse, hvor der stadig var mødeaktivitet.

Ashli Babbit bliver af sin mand beskrevet som »en stærk Trump-tilhænger« og en »stor patriot«. Hun var desuden en såkaldt 'veteran' fra det amerikanske luftvåben, og hun var fire gange udsendt.

Op til onsdagens særdeles dramatiske begivenheder ved Kongressen, havde den amerikanske kvinde været aktiv på Twitter. Her skrev hun en del om den store Trump-demonstration, og det lød blandt andet:

»Intet kan stoppe os. De kan prøve og prøve og prøve, men stormen kommer, og den rammer Washington om mindre end 24 timer. Fra mørke til lys.«

Mere end 50 personer er blevet anholdt som følge af urolighederne.