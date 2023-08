Rengøringspersonale gjorde i december 2022 et chokerende fund i et lejlighedskompleks i den australske by Alderly.

Bag en betonmur i kælderen fandt personalet ligrester, der har vist sig at være over 10 år gamle. Inde i selve muren fandt man den resterende del af liget.

Ved hjælp af dna-undersøgelser er det efterfølgende lykkedes politiet at identificere liget. Der er tale om kvinden Tanya Lee Glover, der er født i 1971, og sagen efterforskes som et drab, skriver CNN.

Hendes lig blev fundet foldet stramt ind i tøj og sengetøj, oplyste politiet umiddelbart efter fundet.

Men efter identificeringen af Tanya Lee Grant er sagen kun blevet mere mystisk, for hun er aldrig blevet meldt savnet.

Da politiet kontaktede hendes pårørende, fortalte de, at de havde mistet kontakten til hinanden for flere år siden, og de gik ud fra, at hun boede et sted alene i landet.

Tanya Lee Grant flyttede fra delstaten New South Wales til Queensland i 2006, hvor hun har levet et isoleret liv.

»På dette tidspunkt har vi ingen viden om, at hun skulle have haft nogen form for arbejde. Indledende oplysninger indikerer, at hun holdt sig meget for sig selv, havde en stille og afdæmpet livsstil, og hun var ikke aktiv på nogle sociale medier,« sagde Andrew Messingham, der er politikommissær ved Queensland Police, på et pressemøde torsdag.

Politiet håber nu på henvendelser fra personer, der har kendt Tanya Lee Grant i perioden 2006 til 2010.