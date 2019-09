Drab på journalist i konsulat i Istanbul har undergravet reformer i Saudi-Arabien, siger analytikere.

Et år efter drabet på den kritiske journalist Jamal Khashoggi i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, kæmper den mellemøstlige oliegigant stadig for at komme ud af den dybe krise, som drabet udløste.

- Drabet har reelt undergravet de ambitiøse reformer, som kronprins Mohammed Salman - landets reelle leder - havde sat i værk, siger analytikere til AFP.

Mohammed bin Salman, som har stået i spidsen for en modernisering af landet efter sit eget hoved, har mistet sin anseelse blandt globale ledere og i det internationale erhvervsliv efter det rystende drab i konsulatet i Istanbul den 2. oktober sidste år.

Arvingen til tronen i den arabiske verdens mest magtfulde nation er blevet en paria, hvilket kaster lange skygger over den reformproces, som skulle sikre hans land en ny økonomi, der ikke baseres på olieindtægter.

Drabet på Khashoggi har rettet søgelyset mod undertrykkelse af fundamentale rettigheder i kongeriget, og der er opstået en ny usikkerhed om den saudiarabiske nations gamle hævdvundne alliancer med vestlige stormagter.

Kronprinsen har forsøgt at rette op på sit image med moderne PR-kampagner henvendt til potentielle investorer i Vesten. Samtidig er der i stigende grad - men med begrænset succes - blevet bejlet mere til store lande i Asien som Kina og Indien, der er mindre kritiske end Vesten i forhold til undertrykkelse af menneskerettighederne.

- Genfærdet af den dræbte kritiske journalist Jamal Khashoggi hænger over kongeriget Saudi-Arabien, siger Bruce Riedel. Han er tidligere officer i CIA og forfatter til en bog om Saudi-Arabien med titlen "Konger og præsidenter".

- Drabet på journalisten og kommentatoren er ikke blevet glemt, hvilket kronprins Mohammed bin Salman håbede på, tilføjer han.

I en dokumentarfilm, som ifølge PBS offentliggøres snart, siger kronprinsen, at han tager ansvaret for drabet, fordi det skete, da han var sit lands øverste leder. Men han nægter, at han på forhånd havde kendskab til drabet - endsige gav ordre til det.

CIA har angiveligt konkluderet, at kronprinsen, som kontrollerer alle magtniveauer i sit land, sandsynligvis beordrede det brutale drab.

- I et vist omfang har drabet på Khashoggi ført til global isolation af Saudi-Arabien, siger Quentin de Pimodan, som er ekspert i Saudi-Arabien ved Forskningsinstituttet for Europæiske og Amerikanske studier i Athen.

Han tilføjer, at USA også har lagt mere afstand til Saudi-Arabien ved at gøre sig mindre uafhængig af landets olie.

/ritzau/AFP