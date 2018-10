Salah Khashoggi har forladt sit hjemland efter drabet på sin far og tager til USA, oplyser Human Rights Watch.

Washington. Jamal Khashoggis ældste søn, Salah Khashoggi, har forladt Saudi-Arabien sammen med sin familie.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW).

- For en gangs skyld godt nyt: vi kan bekræfte, at Jamal Khashoggis søn Salah og hans familie endelig er ude af Riyadh og på vej til USA. Udrejseforbuddet er ophævet, skriver HRW's direktør for Mellemøsten og Nordafrika, Sarah Leah Whitson, på Twitter.

- Ærgerligt, at Salah skulle udholde det ondskabsfulde og bizarre møde med MBS først, tilføjer hun.

Det er en henvisning til et møde med den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, kaldet MBS, tirsdag. Her havde kronprinsen inviteret Jamal Khashoggis efterladte til et møde for at overbringe sine kondolencer.

Billeder fra mødet viser en beklemt Salah Khashoggi trykke hånd med den saudiarabiske tronfølger.

Mange iagttagere mener, at kronprinsen er øverste ansvarlige for drabet på Jamal Khashoggi.

To kilder tæt på den dræbte journalists familie oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at Salah Khashoggi forlod Saudi-Arabien onsdag.

Ifølge den ene af kilderne har Salah Khashoggi dobbelt statsborgerskab i både Saudi-Arabien og USA.

Salah Khashoggi har hidtil været underlagt udrejseforbud fra Saudi-Arabien.

Hans far, Jamal Khashoggi, har ofte kritiseret styret i Saudi-Arabien og kronprins Mohammed bin Salman i artikler i blandt andet Washington.

Jamal Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober.

