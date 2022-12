Lyt til artiklen

Den 2. december 2022 gik der chokbølger gennem USA.

Her kunne det lokale politi i den lille texanske by Boyd nemlig fortælle, at man havde fundet liget af den savnede, toårige pige Athena Strand.

I to dage havde man eftersøgt den uskyldige pige, og nu havde man altså fundet hende dræbt.

Siden kom det frem, at hun blev kidnappet og dræbt af en 31-årige FedEx-chauffør, der skulle levere en pakke til Athenas familie.

Nu er der så mere hårrejsende nyt om Athenas død.

Det viser sig nemlig, at det rent faktisk var en julegave til den lille pige, som FedEx-chaufføren skulle levere, da han fik øje på pigen.

Nærmere bestemt en lille pakke med seks forskellige barbiedukker.

Her er Barbiedukkerne, som lille Athena skulle have Vis mere Her er Barbiedukkerne, som lille Athena skulle have

Det har moderen ifølge Sky News fortalt.

Moren, Caitlyn Gandy, har ligeledes skrevet nogle bevægede ord om sin datter på Facebook..

»Ingen fortjener det, der skete dig. Jeg elsker dig – og 'elsker' indkapsler det faktisk slet ikke. Mor er ødelagt uden dig,« skriver hun.

Chaufføren, Tanner Lynn Horner, er nu sigtet for kidnapning og drab, og han har allerede tilstået.

Han kendte ikke familien på forhånd, og ifølge politiet er der ikke umiddelbart noget motiv til forbrydelsen.