Den 17-årige Kyle Rittenhouse er blevet anholdt for to overlagte mord på gaden i den amerikanske by Kenosha i staten Wisconsin.

Men først var der ingen, der mistænkte den 17-årige hvide amerikaner for at have gjort noget galt.

Og efter sine ugerninger spadserede Kyle Rittenhouse ifølge øjenvidner blot forbi politiet og forsvandt i sommernattten.

»Jeg arbejder i én af de lokale butikker. Vi er her bare for at beskytte vores ejendom,« sagde Kyle Rittenhouse ifølge tv-stationen CBS Chicago, mens han vinkede til politiet.

Kyle Ritterhouse på gaden i Kenosha, hvor han skød tre og dræbte to mennesker. Her vinker han til politiet. Foto: twitter

Siden den 27-årige sorte mand Jacob Blake søndag aften blev skudt af politiet, har byen med knap 100.000 indbyggere været hærget af demonstrationer, hærværk og vold.

Guvernøren har erklæret undtagelsestilstand. Og sammen med andre borgere fra de nærliggende byer var Kyle Rittenhouse angiveligt mødt op for at hjælpe politiet og beskytte ejendom, indbyggere og parkerede biler.

Men noget gik helt galt.

Og efter at have skudt og dræbt én demonstrant gik der tydeligvis panik i den svært bevæbnede teenager.

En såret demonstrant i Kenosha. Foto: INSTAGRAM / @LOURIEALEX - Reuters

Således kan Kyle Ritterhouse på adskillige videooptagelser ses småløbende væk fra byens centrum, hvor flere bygninger og biler allerede stod i flammer. 'Jeg har lige dræbt en mand,« kan man på en videooptagelse høre Ritterhouse sige.

Og omkring den nervøse teenager, bliver flere og flere tydeligvis opmærksomme på, at der er noget helt galt. De begynder at følge efter Kyle Ritterhouse. Og under endnu et håndgemæng blev en demonstrant skudt i armen og en anden skudt i brystet.

»Han har dræbt to personer,« kan man (ifølge CNN) på en videooptagelse høre flere demonstranter råbe.

Men Kyle Rittenhouses ubekymrede mine og tilsvarende uskyldigt udseende opførsel fuppede ordensmagten. Og først 16 timer senere blev den selverklærede 'mega-politifan' anholdt på sin adresse i den nærliggende by Antioch, hvor han bor sammen med sin mor.

Kyle Ritterhouse som han præsenterer sig selv på de sociale medier. Foto: Instagram

Trods guvernørens undtagelsestilstand, det massive politifremmøde og præsident Trumps løfte om at indsende nationalgarden har adskille borgere fra både Wisconsin og nabostaten Illinois ikke været tilfredse med myndighedernes indsats.

Natten til onsdag blev demonstranterne derfor mødt af bevæbnede milits-enheder, der efter eget udsagn ville beskytte byens borgere imod demonstranterne.

Endnu er det ifølge avisen Chicago Tribune uvidst, hvorvidt Kyle Rittenhouse var en del af de mere eller mindre organiserede militsenheder eller om han blot var mødt op på egen hånd.

Ifølge politiet, vil den 17-årige selvtægtsmand bliver sigtet for to overlagte mord og 'overfald med dødbringende våben'

En demonstrant med hjemmelavet skjold i Kenosha, Wisconsin. Foto: Brandon Bell - AFP

I staten Wisconsin skal man være fyldt 18 år for at bære våben på gaden.