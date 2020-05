De seks centimeter store asiatiske dræber-gedehamse, som nu også er blevet spottet på USAs østkyst, er faktisk en delikatesse - i Japan.

Der er de blevet fortæret i adskillige former i landbrugsområderne i den centrale del af landet. Der værdsætter folk 'retten', som er fuld af proteiner. Dyrene kan blive også dybtstegt og solgt ud af huset.

»Folk har sammenlignet det med en ret, der smager af popcorn uden smør,« fortæller Joseph Yoon, der er grundlægger af Brooklyn Bugs, til avisen New York Post.

»Afhængigt af hvordan du laver det, kan retten have forskellig smag. For eksempel vil marinerede larver af den japanske gedehams, tage smag afhængig af den lage, de er marineret i,« forklarer han.

Specielt i hovedstaden Tokyo er gourmander blevet fans af den store gedehams. Der er over 30 restauranter, som har gedehamsen på menuen, rapporterer New York Times.

Chris Looney holder et par asiatiske gedehamse, der er fanget i en fælde nær Blaine, Washington, USA. Foto: KARLA SALP / Washington State Department of Agriculture

Når de er blevet dampet med ris, er det en populær forret. Deres døde kroppe og den bevarede gift er også ingredienser i en klar, destilleret shochu - en destilleret japansk likør.

Den kan man også godt få fingre i i USA. Shota Toguchida har en kinesisk restaurant, og han serverer den japanske likør. »Den ser lidt mærkelig ud - men den smager fortræffeligt,« fortæller han til New York Times.

Der eksisterer sågar en festival i prefekturet Gifu i den centrale del af Japan. Kushihara Hebo Matsuri kaldes festivalen, som er dedikeret den morderiske gedehams. Som ved enhver anden festival er der priser til dem, der præsenterer det største gedehamsebo. Det bliver efterfølgende auktioneret bort til den højestbydende.

Deltagerne i denne festival er udmærket klar over risikoen ved at mødes med det formål, for de store gedehamse kan faktisk være dræbende - også for mennesker.

De er seks centimeter lange, de asiatiske gedehamse. Foto: KARLA SALP / Washington State Department of Agriculture

I 2018 var der sat en besked op på festivalen, der lød: 'Vær venligst opmærksom på at undgå at blive stukket.« Den havde også en advarende tekst: 'Arrangørerne har absolut intet ansvar', hvis en deltager bliver såret eller myrdet af en gedehams.

De lokale myndigheder advarer også folk om foråret, hvor de får besked på at holde øje med gedehamsene. De skal lade være med at bruge hårspray og deodoranter, så de ikke tiltrækker de store dyr.

Der er også mennesker, der går på rov i gedehamsenes bo. De bruger et stykke fisk for at lokke gedehamsen, og når den brækker et stykke af fisken af, så følger de dens vej hjem til boet.

Så bliver der brugt masser af røg for at desorientere gedehamsene og sågar en kædesav for at komme til honningen.