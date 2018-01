Baltimore har med 620.000 indbyggere flere drab end New York, som har 8,4 millioner indbyggere.

New York. De amerikanske myndighederne i New York, Chicago og Washington melder alle om en markant nedgang i drabstallene i 2017. Men i Baltimore i staten Maryland er tendensen den modsatte.

Faldet i antallet af drab er særligt markant i New York, hvor der den 27. december var registreret 286 drab i løbet af 2017. For et år siden blev antallet af drab i storbyen opgjort til 334.

I 1990 blev der registreret 2245 drab i New York, og tallene fra 2017 er de laveste siden 1950'erne.

Ifølge avisen New York Times er alle kategorier af kriminalitet i tilbagegang i storbyen - fra voldtægter til biltyverier. Samtidig har voldskriminaliteten i New York været støt faldende gennem 27 år i træk.

I Chicago var drabstallet i 2016 det højeste i to årtier.

I alt blev mindst 754 mennesker dræbt i byen. Men denne tendens ser ud til at være ovre, da antallet af dræbte i 2017 er på 650 - den største nedgang for et år siden 2004, skriver Chicago Tribune.

I Washington D.C. faldt antallet af drab fra 135 i 2016 til 116 i 2017. Dermed er byen tilbage på niveauet for to år siden.

Men trods lavere drabstal er Washington berygtet for meget grusomme drab - blandt andet en halshugning, som sættes i forbindelse med bandekriminalitet.

Baltimore kæmper også mod bandekriminalitet, og byen blev rystet af voldelige optøjer, efter at den 25-årige Freddie Gray blev dræbt, da han var i politiets varetægt.

I alt blev 343 personer dræbt i byen sidste år. Det var en stigning fra 318 året før, skriver Baltimore Sun.

Dermed har byen med 620.000 indbyggere flere drab end New York, som har 8,4 millioner indbyggere.

