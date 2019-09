En 50-årig nordmand har siden slutningen af august været sigtet for mordet på sin nabo på et hotelværelse i Phuket i Thailand. Nu vil hans advokat bruge alternative metoder til at slippe for fængselsstraf.

Nordmanden var på familieferie og var angiveligt højlydt og beruset på sin altan, og derfor bad naboen - en 34-årig brite - nordmanden om at dæmpe sig.

Det fik nordmanden til at træde hen over balkonen til den britiske mand, som eftersigende her greb en brødkniv.

Britens kone flygtede med deres to-årige søn, og da hotellets sikkerhedspersonale kom op til altanen, sad nordmanden bag briten og havde begge hænder om halsen på ham i et kvælertag.

Briten blev hastet til hospitalet, men døde kort efter ankomsten, hvorefter nordmanden blev sigtet for uagtsomt manddrab, som kan give op til 15 års fængsel.

Ifølge nordmandens advokat er hans klient, som er løsladt mod kaution, rædselsslagen for at havne i et thailandsk fængsel, og derfor forsøger advokaten at lave en pengeaftale med den dræbtes enke.

Det skriver TV 2 Norge.

»Ja, efter thailandsk lov er det muligt at betale den forurettedes familie en sum penge, som de accepterer, og på den måde kan man afslutte sagen med et forlig,« siger advokat Sulman Hussain til det norske medie.

Advokaten har i de seneste dage befundet sig i Thailand i forsøget på at opklare, hvad der præcist skete den pågældende aften.

Nordmanden har erkendt, at han dræbte briten, men han påstår, at det skete i selvforsvar.

Selvom det er lovpligtigt, er nordmanden - ifølge TV 2 Norge - ikke mødt op til retsmøderne, siden han blev løsladt på kaution. Han er derfor nu efterlyst af de thailandske myndigheder.

Nordmandens advokat har over for mediet bekræftet, at han ikke ved, hvor hans klient befinder sig.

»Sidst, jeg snakkede med ham, var han her i Phuket og sagde, at han følte sig truet. Det har været en massivt pres fra udenlandske journalister mod min klient, og han er blevet dømt på forhånd af mange aviser. Det har gjort, at han føler sig utryg.«

Advokaten siger dog også, at det vil være noget nær umuligt for nordmanden at flygte ud af landet, da hans pas er blevet inddraget af myndighederne.

Det norske medie har også været i kontakt med nordmandens thailandske advokat, som antyder, at et beløb på omkring to millioner baht (443.000 kroner) er på tale i forsøget på at undgå fængselsstraf.

»Hvis (den dræbtes, red.) familie går med på det beløb, kan han (nordmanden, red.) gå fri,« siger advokaten.