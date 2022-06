Lyt til artiklen

Da en teenager spurgte sociolog Anna Kristin Gillebo Backlund, om han måtte rede hendes hår, endte det i en tragedie.

Nu bliver den otte år gamle drabssag åbnet på ny.

Det skriver VG.

Torsdag har den norske Genåbningskommission nemlig meddelt, at man har besluttet at genoptage den såkaldte Vollen-sag:

»Grundlaget for afgørelsen er, at der foreligger en ny retspsykiatrisk udtalelse, som giver en rimelig mulighed for, at den dømte kunne være blevet frifundet, hvis det havde været retten bekendt, da sagen blev pådømt,« lyder det i en pressemeddelelse.

Det var i oktober 2014 at den norske kvinde Anna Kristin Gillebo Backlund blev dræbt, mens hun var på arbejde på institutionen Små Enheter i Vollen.

Hun blev 30 år.

Den aften havde hun haft vagten hos blandt andet en 15-årig beboer – som dengang levede som en pige, men siden har skiftet køn og nu er en 22-årig mand.

Om natten spurgte teenageren på et tidspunkt, om han måtte redde Anna Kristins hår.

Sociologen, der havde været ansat på stedet i omkring en måneds tid, satte sig med ryggen til mellem hans ben - hvorefter han fandt et bælte frem, spændte det om halsen på hende. Og strammede til.

Derefter stak han flere gange Anna Kristin med en kniv.

Det brutale drab rystede hele Norge, og efterfølgende kom det frem, at den 15-årige også tidligere havde gået med drabstanker.

Som blot 12-årig havde han forsøgt at dræbe to personer, han havde en relation til, og tre måneder før drabet på sociologen havde han angrebet to ansatte på institutionen med en machete.

Under den efterfølgende retssag blev han som det første barn nogensinde i Norge idømt forvaring.

Men nu bliver sagen åbnet igen.

Årsagen til det er, at de sagkyndige dengang mente, at han ikke havde en psykotisk lidelse. At han var tilregnelig, da han begik drabet. At han dermed var egnet til straf.

Det er der nu sået tvivl om, da nye sagkyndige mener, at han var psykotisk allerede som 11-årig.

Til norsk TV 2 har forsvarsadvokaten Cecilie Nakstad tidligere fortalt, at hun ikke har været i tvivl om, at sagen burde blive genåbnet – og hun ønsker at få ændret konklusionen, så hendes klient i stedet dømmes til psykiatrisk indlæggelse i stedet for en straf som forvaring.