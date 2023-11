10 skud var oprindelig ment for at gennembore Lee Harrisons krop.

I stedet ramte et af dem hans 28-årige kæreste og byrådsmedarbejder Ashley Dale.

Hun blev fundet med et skudsår i haven til sit hjem i Liverpool i de tidlige timer den 21. august sidste år, skriver Sky News.

Lee Harrison beskrevet i retten som en narkohandler, der var i en fejde med en rivaliserende bande, skulle den dag overrumples i eget hjem af fire gerningsmænd.

På matriklen stod James Witham, Joseph Peers, Niall Barry og Sean Zeisz og var klar til at skyde Lee Harrison.

James Witham tvang hoveddøren op til Ashley Dales hjem, hvor de nu skulle lokalisere Lee Harrison.

Men han var ikke hjemme.

I stedet stod Ashley Dale i spisestuen og fik affyret 10 skud mod sig, hvor hun blev hårdt såret i maven af et af dem.

James Witham affyrede 10 skud ind i Ashley Dales hjem Foto: Britisk Politi Vis mere James Witham affyrede 10 skud ind i Ashley Dales hjem Foto: Britisk Politi

Witham affyrede også fem kugler ind i væggen i et soveværelse ovenpå »for at sende en fast besked til Lee Harrison«, sagde anklagemyndigheden.

Ashley Dales telefon blev fundet en armslængde fra hvor hun blev fundet i sin baghave.

Det viser sig, at den var blevet brugt i hendes sidste øjeblikke til at forsøge at ringe til Lee Harrison, som var ude med venner, mens hun tilbragte natten derhjemme og så fjernsyn.

Det kom også frem i retssagen, at hun havde sendt en besked til hr. Harrison den aften, hun blev dræbt, for at fortælle ham, at hendes bilalarm gik i gang.

Niall Barry, venstre, og Joseph Peers, højre, blev fundet skyldige i mord Foto: Britisk Politi Vis mere Niall Barry, venstre, og Joseph Peers, højre, blev fundet skyldige i mord Foto: Britisk Politi

Juryen fik vist billeder af skader på hjulene på hendes køretøj

Lee Harrison svarede på hendes besked lidt over 20 minutter senere og sagde: 'Hahahaha, du tror, ​​du er med i en gyserfilm.'

'Er du okay og i live?'

Klokken 12.07, mindre end en halv time før hun blev skudt, svarede Ashley Dale:

»Nej, jeg er død.«

Domsafsigelsen finder sted onsdag klokken 12.00 dansk tid