Et centralt spørgsmål hænger ubesvaret i luften i den lille by Port Alberni på øen Vancouver Island i disse dage:

Hvorfor? Hvorfor og hvordan blev to af byens unge mænd til koldblodige mordere?

Onsdag blev 18-årige Bryer Schmegelsky og 19-årige Kam McLeod fundet døde i et øde område i den modsatte del af Canada ved Nelson River i Manitoba-provinsen.

Men selv om de fleste canadiere helt sikkert åndede lettet op, da den to uger lange menneskejagt på de to drabsmistænkte teenagere omsider var slut, så er der tilsyneladende stadig ingen, der ved, hvad der drev dem ud på deres vanvittige dræber-roadtrip.

De to teenagere menes nemlig at stå bag hele tre drab.

15. juli blev australske Lucas Fowler på 23 år og hans amerikanske kæreste, 24-årige Chynna Deese, fundet skudt og dræbt i den nordlige del af British Columbia.

Få dage senere – 19. juli – blev 64-årige Leonard Dyck fundet myrdet få kilometer fra teenagernes bil og campingvogn, som var udbrændt.

Selvom der er næsten 500 kilometer mellem de to gerningssteder, mener politiet alligevel, at de to drenge står bag alle tre drab.

Bryer Schmegelskys far har fortalt canadiske medier, at sønnen har haft en svær barndom, og han er også blevet beskrevet som en enspænder.

Alligevel er der ikke noget, der umiddelbart kan forklare, hvorfor de to teenagere skulle ende som koldblodige mordere.

Drengene havde kendt hinanden siden barndommen og arbejdede indtil for nylig sammen i det lokale Walmart-supermarked.

I begyndelsen af juli sagde de til deres forældre, at de ville køre til Yukon i det nordvestlige Canada for at finde arbejde.

Få dage efter skrev Bryer Schmegelsky til sin far, at de var på vej til Alberta i den centrale del af landet.

Det var sidste gang, faderen hørte fra sin søn.

Ingen af de to mænd har tidligere vist tegn på voldelig eller aggressiv adfærd, men efter trippeldrabene er der kommet billeder frem af Bryer, hvor han hylder Nazityskland.

I den lokale avis The Star bliver der spekuleret i, om drengene helt fra begyndelsen havde en plan om at tage af sted for at dræbe.

Journalisten henviser til talrige fortilfælde, hvor unge mænd er taget på blodige dræber-missioner og har skabt død og ødelæggelse med deres skydevåben.

Avisen stiller spørgsmålet, om der i givet fald kan være flere ofre.

En efterladt sovepose i et krat og en ødelagt båd førte politiet på sporet af ligene af de to unge mænd.

Meget tyder på, at motivet til de tre drab forbliver ukendt, og forklaringen på de to teenageres tragiske endeligt tager de sikkert med sig i graven.

En endelig obduktion skal nu endeligt fastslå, at de to lig, som er blevet fundet, rent faktisk er de to teenagere.

Det vides endnu ikke, hvad de er døde af.