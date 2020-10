Den kniv, som 18-årige Abdoullakh Anzorov på bestialsk vis brugte til at skære halsen over på 47-årige Samuel Paty, var en gave til hans farfar.

Det havde han understreget over for sine to nære venner, der var med ham, da han købte den dagen før drabet.

Det skriver den franske avis Le Parisien.

Avisen har talt med faren til den ene af Anzorovs to venner, der onsdag blev tilbageholdt og sigtet for medvirken til drab i relation til en terrorhandling.

Faren, en 37-årig mand, er rystet over, at hans 19-årige søn nu er blevet involveret i den uhyggelige terrorhandling, der har sendt chokbølger gennem Frankrig og vækket en national følelse af, at radikaliserede parallelsamfund må og skal bekæmpes med alle midler.

En ensom ulv

At 18-årige Abdoullakh Anzorov var radikaliseret, var der ingen, der vidste.

Hans navn figurerede ikke på myndighedernes lister over potentielle terrorister, og derfor kom det også som et chok – ikke mindst for hans venner – da han fredag eftermiddag knivdræbte og skar halsen over på den 47-årige lærer Samuel Paty, som straf for, at han havde vist karikaturtegninger af profeten Muhammed i en time om ytringsfrihed.

Faren til den medsigtede unge mand fortæller til Le Parisen, hvordan hans søn, Abdoullakh Anzorov og en tredje ven ved navn Azim var sammen om torsdagen.

Samuel Paty. Foto: Privatfoto Vis mere Samuel Paty. Foto: Privatfoto

Angiveligt en helt almindelig eftermiddag hvor de tre venner var taget til byen Rouen, der ligger nordvest for Paris.

»De spiste kebab og drak kaffe,« siger faren.

En gave til farfar

På et tidspunkt senere på eftermiddagen gik de tre venner ind i en butik, hvor Abdoullakh Anzorov ledte efter en gave til sin farfar.

Han ville gerne købe en stor kniv, fortalte han ifølge faren sine to venner, der til at starte med ikke studsede videre over det.

Blomster til ære og minde om 47-årige Samuel Paty, der blev dræbt for at vise Muhammed-tegninger i en undervisningstime om ytringsfrihed. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Blomster til ære og minde om 47-årige Samuel Paty, der blev dræbt for at vise Muhammed-tegninger i en undervisningstime om ytringsfrihed. Foto: CLEMENS BILAN

Men da de senere sad i bilen på vej hjem, åbnede Abdoullakh Anzorov pludselig pakken med kniven og begyndte at røre ved den. Det, syntes de to venner, var besynderligt, hvorfor Azim spurgte:

»Hvorfor rører du ved den, hvis det er en gave til din farfar?«

Abdoullakh Anzorov svarede ikke.

Dagen efter troppede Anzorov op på skolen, hvor Samuel Paty underviste.

Samuel Paty Foto: Privatfoto Vis mere Samuel Paty Foto: Privatfoto

Her betalte han fire elever for at pege Samuel Paty ud, og da læreren var på vej hjem, fulgte han efter ham.

Samuel Paty boede ikke langt fra skolen, men et sted – før han nåede sit hjem – blev han angrebet af Abdoullakh Anzorov.

»Helvedeshunde«

Anzorov havde medbragt den påståede 'gave' til sin farfar, som han nu trak frem og brugte mod den forsvarsløse lærer.

Efter at have dræbt og skåret hovedet af Samuel Paty tog han et billede af sin ugerning, som han kort tid efter lagde op på Twitter med følgende besked:

Hashtagget #jesuissamuel er efter drabet på den 47-årige lærer blevet stort på Twitter. Det kommer som en naturlig afløber til hashtagget #jesuischarlie, der voksede sig enormt efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i 2015. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Hashtagget #jesuissamuel er efter drabet på den 47-årige lærer blevet stort på Twitter. Det kommer som en naturlig afløber til hashtagget #jesuischarlie, der voksede sig enormt efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i 2015. Foto: BERTRAND GUAY

'Jeg henrettede en af jeres helvedeshunde, der havde vovet at nedgøre Muhammed.'

Herefter ivæksatte politiet en storstilet menneskejagt på Abdoullakh Anzorov, som senere endte med at blive skudt og dræbt, som videoen i toppen af artiklen indikerer.

I alt har 15 personer været anholdt i forbindelse med drabet. Heriblandt de fire elever, der fik penge for at pege Anzorov i retning af Samuel Paty.