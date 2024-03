Lørdag morgen blev tre personer skudt og dræbt i bydelen Falls Township lidt udenfor Philadelphia i USA.

Og jagten på den ansvarlige er fortsat i gang.

Det skriver NBC News.

Af den grund beder politiet i byen også borgerne om at blive inden døre.

»Vi beder lokalsamfundet om at tage nogle forholdsregler. Rejs ikke til Falls Township indtil videre. Hvis du bor i områder, der grænser op til Falls, bør du indtil videre blive, hvor du er,« lyder det fra myndighederne i Middletown Township, der ligger tæt på Falls Township.

Manden, som politiet leder efter, er den 26-årige Andre Gordon.

Klokken 8.52 blev politiet kaldt til en adresse efter anmeldelse om skud. På adressen fandt man to beboere, der begge var dræbt.

Politiet efterforskning peger på, at Andre Gordon, efter at have begået disse drab, tog til en anden adresse, hvor han skød og dræbte yderligere en person.

Yderligere skulle han senere på dagen have truet endnu en person med sin pistol for at få vedkommendes køretøj.

Politiet mener, at Andre Gordon kendte de tre personer.