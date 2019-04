Hun chokerede hele verden ved at planlægge mordet på sin egen mor - men også ved samtidig at afsløre, at moderen havde tvunget hende til at spille syg hele livet.

Nu har den amerikanske kvinde forlovet sig med en penneven i fængslet.

Tilhørerne i retssalen i Winsconsin troede ikke deres egne øjne, da den dengang 23-årige Gypsy Rose Blanchard i 2015 satte sig på anklagebænken:

Familie og venner kendte hende kun som syg og svagelig: Hun led af både muskelsvind og leukæmi og havde siddet i kørestol hele sit liv.

Gypsy Rose, som hun så ud, da hun blev fængslet i 2015. Hun afsoner en dom på 10 års fængsel for drabet på sin mor. Vis mere Gypsy Rose, som hun så ud, da hun blev fængslet i 2015. Hun afsoner en dom på 10 års fængsel for drabet på sin mor.

Nu trådte den unge kvinde selv ind i retssalen og gik hen på sin plads.

Hun var tiltalt for drabet på sin egen mor, men ellers fejlede hun tilsyneladende ingenting.

Sagen fra Springfield i den amerikanske delstat i Missouri chokerede hele verden.

Ikke nok med, at en datter planlagde drabet på sin egen mor og fik sin kæreste til at udføre det.

Hun afslørede også samtidig, at hendes mor i årevis havde bildt omverdenen ind, at hun var uhelbredelig og alvorlig syg.

Den 48-årige Dee Dee Blanchard led af sygdommen Münchausen-by-proxy og konstruerede løgnehistorien om datteren for selv at få opmærksomhed.

Dee Dee og Gypsy Rose Blanchard var lokale berømtheder. Moderen med det alvorligt syge barn vakte sympati og medfølelse hos alle, og deres helt særlige mor-datter-forhold var beundret af mange.

Men bag facaden var virkeligheden en ganske anden:

Moderen tvang sin datter gennem flere overflødige operationer. Hun barberede hendes hår af, så det så ud som om, hun led af leukæmi. Og så gav hun Gypsy Rose masser af medicin, som hun slet ikke havde brug for.

Efter orkanen Katrina blev mor og datter kendt viden om, fordi de mistede alt. Flere kendte besøgte dem, de fik en tur i Disney World og et nyt hus, som var doneret af organisationen Habitat for Humanity.

En sommerdag i 2015 blev Dee Dee Rose Blanchard fundet i en blodpøl i sin seng, og hendes datter var væk.

Hun blev fundet 600 mil væk i Winsconsin.

Her gik det op for politiet, at den unge kvinde havde planlagt mordet på sin egen mor - og - at hun var en rask og velfungerende 23-årig kvinde.

Kort forinden havde Gypsy Rose mødt en mand - Nicholas Godejohn - over nettet, som hurtigt blev klar over, hvordan tingene stod til mellem mor og datter.

Sammen planlagde kæresteparret drabet: Hun gemte sig på toilettet, mens han dræbte moderen med adskillige knivstik i soveværelset.

Kæresten blev idømt fængsel på livstid, mens Gypsy Rose fik en dom på 10 års fængsel.

Den skræmmende fortælling er blandt andet blevet til en dokumentar på HBO: ’Mommy Dead and Dearest’ (Mor død og kær, red.).

Det seneste verden har hørt fra Gypsy Rose kommer fra kendismediet E!News, som citerer familiens talsperson, Fancy Macelli, for at sige, at den nu 27-årige kvinde har det godt i fængslet.

Hun er vellidt af de andre fanger og har givet sit ja til en mand, som hun har været penneven med.

»Det er noget, hun har holdt hemmeligt i et stykke tid. Det er vældigt spændende for hende, og hun glæder sig,« siger Fancy Macelli.

»De startede med at skrive e-mail sammen, og så begyndte han at besøge hende... Det var begyndelsen til et venskab, som udviklede sig til noget mere. I begyndelsen af året besluttede de sig for at blive forlovet,« tilføjer hun.

Brylluppet finder dog først sted, når Gypsy engang er blevet løsladt.

Gypsy Rose er i fuld gang med at tage en videregående uddannelse bag tremmerne, og hun har det i det hele taget godt med sit nye liv:

»Det fængsel, jeg levede i før med min mor, var... Jeg kunne ikke gå. Jeg kunne ikke spise. Jeg kunne ikke have venner. Jeg kunne ikke gå ud og lege med venner eller noget. Her i fængslet føler jeg mig mere fri, end jeg gjorde, da jeg boede med min mor. For nu har jeg lov til... at leve som en normal kvinde,« har hun tidligere fortalt til ABC News.

Hun har også åbent fortalt om, at hun - på trods af alt, hvad moderen udsatte hende for - har fortrudt drabet.

Gypsy Rose bliver prøveløsladt i 2024.