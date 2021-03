3. marts gik Sarah Everard gennem Clapham i det sydlige London til fods mod sin bopæl, efter hun havde besøgt en veninde.

Men den 33-årige kvinde nåede aldrig hjem. Hun blev slået ihjel på vejen, og drabet har nu sendt rystelser gennem Storbritannien.

»Det er en kæmpe sag, og den vokser dag for dag,« indleder B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, inden han tilføjer:

»Den har nogle elementer, som gør, at den har vokset sig så stor. For det første er der tale om en typisk britisk kvinde, som tilsyneladende er blevet slået ihjel af en politimand. Og det er klart, at hvis dem, der skal passe på kvinderne i det offentlige rum, i stedet angriber dem, så er det svært,« siger han videre.

Det sidste billede af Sarah Everard er taget af et overvågningskamera på den rute, hun gik ad på vej hjem.

Selvom efterforskningen af sagen endnu er i sit første spæde stadie, har sagen allerede nu medført en voldsom debat om kvinders frihed til at bevæge sig trygt i det offentlige rum.

Debatten kulminerede foreløbig lørdag, hvor det kom til sammenstød mellem politiet og flere tusinde borgere, som deltog i en mindehøjtidelighed for den 33-årige kvinde. Flere personer blev ved samme lejlighed anholdt.

»Det, der er sket med hende, er noget, som mange britiske kvinder kan spejle sig i. Ikke at de har været ude for noget lige så forfærdeligt, men kvinder i alle aldersgrupper kan berette om ubehageligt oplevelser på gaden,« siger Jakob Illeborg videre.

Allerede nu har det medført en slags »MeToo-agtig« stemning, hvor flere kvinder stiller sig frem og fortæller om kedelige oplevelser, ligesom flere prominente navne har blandet sig i debatten.

Det gælder blandt andet hertuginde Kate, der er gift med prins William. En talsperson for hoffet siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Kate »kan huske, hvordan det var at gå rundt i London om aftenen, inden hun blev gift«.

På Instagram deler flere kvinder – også i Danmark – særligt ét budskab: »Skriv til mig, når du er hjemme.«

Opslaget har fået flere end to millioner likes og beskriver, hvordan nogle kvinder går med nøglerne fremme, så det udgør en skarp genstand, når de går alene hjem. Hvordan de har delt deres live-lokation med andre, når de har været på vej hjem alene. Det beskriver også, hvordan nogle kvinder føler sig nødsaget til at tjekke op på hinanden. Det gøres ved at skrive en besked, når man er nået hjem fra en gåtur om aftenen.

»Jeg kunne sagtens forestille mig, at noget lignende kunne sprede sig her i Danmark. Det her kan være starten på en bølge, som vi så det med MeToo og George Floyd,« siger Jakob Illeborg.

Foruden hertuginde Kate har premierminister Boris Johnson blandet sig i debatten, og det spiller ifølge Jakob Illeborg også en rolle i sagen, at Clapham, som Sarah Everard gik igennem på vej hjem, er et trygt og ikke mindst børnevenligt område.

»Jeg tror ikke, det stopper her. Det her er kun begyndelsen på en debat, der vil blive taget op,« afslutter Jakob Illeborg.