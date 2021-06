Den betjent, der har været i politiets søgelys for drabet på den britiske kvinde Sarah Everard, har nu erkendt sig skyldig i kidnapning og voldtægt af hende.

Den 48-årige betjent Wayne Couzens indrømmende ifølge The Guardian sin skyld i forbindelse med en høring i sagen tirsdag i The Old Bailey.

Han er derudover også tiltalt for at have dræbt den 33-årige kvinde – og under høringen accepterede han ifølge BBC, at han var ansvarlig for hendes død.

Sarah Everard var 3. marts omkring klokken 21.00 på vej hjem efter at have besøgt en veninde i Clapham i det sydlige London, da hun pludseligt forsvandt.

Undervejs på den omkring fire kilometer lange tur hjem havde 33-årige Sarah ringet til sin kæreste, og hun var blevet fanget på flere overvågningskameraer.

Sidste gang var klokken 21.28 – og derefter blev hun ikke set igen.

Siden blev den 48-årige politibetjent fra selvsamme Metropolitan Police Service anholdt i sagen og efterfølgende sigtet for at have kidnappet hende, mens hun gik på gaden, og for at have dræbt hende.

Sarahs lig blev fundet i et skovområde 10. marts i en sæk, der normalt bruges på byggepladser, omkring 80 kilometer fra der, hvor hun sidst blev set.

Hendes identitet blev efterfølgende slået fast ved en undersøgelse af hendes tandsæt.

Drabet på Sarah Everard førte til store demonstrationer i Storbritannien og til, at mange kvinder – også i Danmark – delte deres historier om, hvordan de følte sig utrygge, når de skulle alene hjem om natten.

Det skete især under overskriften: 'Skriv til mig, når du er hjemme.'

Der er endnu en høring i sagen mod Wayne Couzens 9. juli.