Der skulle gå mere end 51 år, før det lykkedes at opklare mordet på den niårige Debbie Lynn Randall.

Men det lykkedes.

»Det kan godt være, at det tager noget tid for os, men med al den nye teknologi, der bliver bedre og bedre dag for dag, vil vi gøre, hvad vi kan for at opklare disse gamle sager,« siger anklageren fra Cobb County, Flynn Broady, ifølge CBS News.

I dette tilfælde var det gentagne og forfinede analyser af dna fra et stykke tøj efterladt på gerningsstedet i den amerikanske stat Georgia, der til sidst gav politiet de rette spor.

Dengang i januar 1972 forsvandt Debbie Lynn Randall sporløst bare en karré fra sit hjem.

16 dage senere blev hun fundet kvalt og voldtaget.

Igennem årene er de sparsomme beviser igen og igen blev eftertjekket, og tidligere i år var der så gevinst. Dna-sporet matchede med det, der kunne være familiemedlemmer til en eventuel gerningsmand.

Yderligere dna-test af dem bekræftede mistanken.

Gerningsmanden var efter alt at dømme den dengang 24-årige William Rose.

Han havde dog i begået selvmord i 1974.

»Vi gravede den mistænktes ligrester op, for at en dna-test kunne fjerne den sidste tvivl,« forklarer anklageren Flynn Broady.

Alt viste sig at stemme.

Debbie Lynn Randalls forældre nåede aldrig at få besked om, hvem der dræbte deres niårige datter.

De er begge døde inden for de seneste år.

Men hendes bror var til stede, da anklagemyndigheden i denne uge fortalte om gennembruddet.

»Jeg ville ønske, at min mor var her, men jeg ved, at hun er i himlen, og at det endelig er ovre. Vi vil gerne takke alle for, hvad I har gjort for at få denne dag til at ske,« sagde Melvin Randall.