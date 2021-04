»Jeg er ked af det, men jeg tager afsted.«

Det var en del af den afskeds-sms, 25-årige Noah Green sendte, inden han påkørte to betjente ved Kongressen i Washington D.C. 2. april. Det skriver Dagbladet og flere udenlandske medier.

Da han steg ud af bilen med en kniv i hånden, blev han skudt og dræbt på stedet. Den ene af betjentene, der blev påkørt, døde senere af sine kvæstelser.

Motivet for drabet kendes endnu ikke.

This undated selfie image from his Facebook page shows Noah Green, a suspect in the US Capitol attack that occurred on April 2, 2021.

Aftenen før angrebet havde Noah Green sendt en mystisk sms-besked til sin storebror, som han boede sammen med. Heri stod der:

»Jeg er ked af det, men jeg tager afsted og må leve som hjemløs. Tak for alt, du har gjort for mig.«

Efterfulgt af beskeden:

»Jeg så op til dig som barn. Du inspirerede mig meget.«

USA’s regering er den sorte befolknings fjende nummer et. Noah Green, Gerningsmand

To timer inden angrebet skulle Noah Green have skrevet følgende besked på sin Instagram-story:

»USA’s regering er den sorte befolknings fjende nummer et.«

Her var det dog langtfra første gang, han havde delt lignende indhold.

For op til angrebet ved Kongressen delte han tekster af Louis Farrakhan, lederen af Nation of Islam - en afroamerikansk bevægelse, der går ind for sort nationalisme.

En bevægelse, som både er antihvid og antisemitisk.

Police and members of the National Guard block a street near the US Capitol on April 2, 2021, after a vehicle drove into US Capitol police officers in Washington, DC.

Ud over at dele bopæl med sin bror i delstaten Indiana var Noah Green arbejdsløs og havde ifølge broren voldsomme psykiske problemer.

At det hele var svært, var også noget Noah Green tilkendegav på sin Facebookprofil, som blev lukket ned efter angrebet.

Hele episoden ved Kongressen i Washington D.C. har udløst en lockdown, hvor politiet opfordrer folk til at blive indenfor.

Det er den anden lockdown på tre måneder.

Første lockdown blev udløst af angrebet på Kongressen tilbage i januar, hvor Trump-tilhængere hærgede og angreb bygningen.