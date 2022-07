Lyt til artiklen

Under en politisk festival i den svenske by Visby, blev den 64-årige Ing-Marie Wieselgren pludselig stukket ihjel med en kniv.

Den svenske psykiater og nationale koordinator for psykiatriske spørgsmål i Sveriges Kommuner og Regioner, Ing-Marie Wieselgren blev pludselig overfaldet af en ung, 33-årig mand med en kniv, og politiet meddelte kort tid efter, at hun var død af sine kvæstelser.

Nu oplyser den svenske anklagemyndighed, at man har klassificeret drabet som terrorforbrydelser. Efterforskningen overtages derfor af det svenske politis efterretningstjeneste, Säpo.

En 32-årig formodet gerningsperson er anholdt for drabet og sigtes nu for terror.

Manden, der dræbte Wieselgren, havde planlagt mordet i flere dage, oplyste hans forsvarer Staffan Fredriksson i sidste uge.

Den tiltalte har erkendt, at han stak Wieselgren.

Kort efter drabet lød meldingen ellers på, at motivet muligvis kunne være politisk motiveret. For ifølge flere svenske medier, herunder Expressen og Aftonbladet, lød det nemlig, at gerningsmanden har tilknytning til den nynazistiske gruppe, Den Nordiske Modstandsbevægelse. Desuden har han skrevet artikler til det nazistiske magasin Nordfront.

Senere lød motivet på noget helt andet, og at der måske var en grund til, at det netop var Ing-Marie Wieselgren, der blev offer for episoden. For ifølge statsadvokaten Petra Götell, var »han utilfreds med den psykiatriske behandling.« Det fortalte hun under et pressemøde torsdag ifølge Expressen.

Men nu klassificeres forbrydelsen altså under en terrorparagraf.