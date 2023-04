Lyt til artiklen

Da medarbejdere på et børne- og ungdomshjem tirsdag morgen åbnede døren ind til et af stedets værelser, gjorde de et uhyggeligt fund.

For inde på værelset fandt de en ti-årig pige ligge livløs. Siden har sagen kun vokset sig mere skræmmende – for i politiets søgelys finder man en kun et år ældre dreng.

Det oplyser det tyske politi i en pressemeddelelse.

Sagen er samtidig sket kun kort tid efter, at et andet drab på et barn har rystet landet.

Klokken var omkring 09 tirsdag, da medarbejderne på børne- og ungdomshjemmet i Wunsiedel, der ligger i det nordlige Bayern, opdagede pigen ligge livløs og ringede efter hjælp.

Efter et akutlægehold ankom til stedet, kunne det fastslå en trist melding:

Pigen var død.

»De første resultater af en retsmedicinsk undersøgelse gav indikationer på en 'ydre påvirkning', der kunne have været årsag til pigens død,« lød det tidligere på ugen i en pressemeddelelse fra politiet i Bayern:

»Det resulterede i, at kriminalpolitiet og anklagemyndigheden gik i gang med at efterforske mistanken om et drab.«

Torsdag afviste politiet, at man skulle have en konkret mistænkt, efter der havde floreret forlydender om det i de tyske medier:

»Efterforskerne gør det klart, at der i øjeblikket ikke er nogen specifik mistanke rettet mod en eller flere personer. Som følge heraf er ingen mistænkt varetægtsfængslet,« lød det.

I samme pressemeddelelse kunne politiet oplyse, at der var akutrådgivere og psykologer til stede på børne- og ungehjemmet for at tage sig af stedets øvrige børn og dets ansatte.

Fredag kom meldingen så om, at man havde et muligt gennembrud i sagen.

I en fælles pressemeddelelse udsendt af politihovedkvarteret i Oberfranken og den offentlige anklagemyndighed i Hof lød det, at man i forbindelse med analysen af de spor, man havde fundet på stedet, var blevet peget i en retning:

»Disse peger på involveringen af ​​en 11-årig dreng,« lyder det.

Drengen er – ligesom pigesom var – bosiddende på institutionen.

»Da den 11-årige dreng er under den kriminelle lavalder, blev han anbragt på et sikkert sted som en forebyggende foranstaltning,« lyder det i pressemeddelelsen.

Politiet oplyser, at 'den videre vurdering' af de retsmedicinske spor og beviser samt afhøringen af den 11-årige 'vil tage noget tid'.

»Vi beder om forståelse for, at efterforskerne har brug for denne tid til fuldt ud at afklare sagen, hvorfor vi ikke vil give yderligere information udover denne pressemeddelelse på nuværende tidspunkt, også af hensyn til de involveredes alder,« lyder det.

Drabet på pigen i Wunsiedel sker blot kort tid efter, at et andet barnedrab har vakt genlydt og opsigt i Tyskland.

Den 12-årige pige Luise blev ifølge The Mirror for knap en måned siden fundet dræbt i den lille by Freudenberg i det vestlige Tyskland.

Hun blev gentagne gange stukket med kniv, før hun blev efterladt i et skovområde.

De to mistænkte i sagen viste sig efterfølgende at være piger på henholdsvis 12 og 13 år – og de var begge venner med den dræbte.

De to er nu ligeledes anbragt i børneforsorgen, mens sagen efterforskes.