Klokken var ved at nærme sig midnat, da forældreparret, som havde ligget og sovet i deres værelse ovenpå, blev vækket af deres datter.

Den blot 12-årige pige fortalte dem derefter noget, der siden har vendt familiens liv på hovedet på tragisk vis – og har rystet lokalsamfundet.

Det skriver People.

Deres datter fortalte dem nemlig, at hun havde stukket sin ni-årige lillebror med en kniv.

Den forfærdelige sag udspillede sig i de sene aftentimer den 5. januar, og politiet i Tulsa blev med det samme kontaktet.

Men selvom paramedicinere hurtigt var fremme på stedet, ydede førstehjælp og bragte drengen til hospitalet for at blive opereret, var der ikke noget at stille op.

Kort efter klokken 02.30 den nat bukkede han under for sine skader og mistede sit liv.

Hans storesøster er siden blevet taget i politiets varetægt og anbragt på en ungdomsinstitution, mens sagen efterforskes nærmere.

Der er endnu ikke meldt noget ud om et muligt motiv, som det ifølge politiet er for tidligt at udtale sig om – særligt i betragtning af den mistænktes alder.

Den tragiske sag er det andet drab, der har fundet sted i Tulsa indtil videre i år, og på Twitter har det fået politichefen Wendell Franklin til at stille et åbnet spørgsmål:

»Alle drab er tragiske, men det andet drab i 2023 i Tulsa viser et endegyldigt samfundsproblem. Spørgsmålet er: Hvordan forholder samfundet sig til et barn, der slår et andet barn ihjel?,« skriver han.