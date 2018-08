Den - i Brasilien - så kendte brasilianske plastikkirurg Dr. Bumbum er blevet anholdt og sigtet for at have myrdet en af sine patienter.

Han er kendt for sit arbejde med kvinders bagdele. Et meget vigtigt job i Brasilien, hvor der hvert år kåres en såkaldt 'Miss Bumbum' ved en populær konkurrence i Sao Paolo. Det skriver Sky News.

Kirurgen, hvis rigtige navn er Denis Furtado, stak af i fire dage, efter han havde lavet en operation på Lilian Calixto i sin egen lejlighed i Barra de Tijuca, Rio de Janeiro.

Opgaven var at gøre hendes bagdel større, men det gik helt galt, og kvinden afgik ved døden.

Ifølge det, de lokale medier rapporterer, har han tilsyneladende brugt en større mængde kemikalier, end der tilrådes ved operationen.

Denis Cesar Barros Furtado, der er bedre kendt som dr. Bumbum (th), sammen med sin mor, Maria de Fatima (tv), efter de er blevet arresteret i Rio de Janeiro i Brazil. Foto: EPA / MILITARY POLICE HANDOUT Vis mere Denis Cesar Barros Furtado, der er bedre kendt som dr. Bumbum (th), sammen med sin mor, Maria de Fatima (tv), efter de er blevet arresteret i Rio de Janeiro i Brazil. Foto: EPA / MILITARY POLICE HANDOUT

Denis Furtado blev arresteret i sidste måned.

Politiet siger, at de fandt kirurgen, som angiveligt ikke er registreret til at praktisere medicin i Rio de Janeiro i selvsamme by ved at følge et tip.

»Jeg har aldrig haft en komplikation før, og jeg tror ikke på, at dette her var den første,« sagde han ved en pressekonference på en politistation, hvor han sagde, at han var uskyldig.

Pastikkirurgen Denis Cesar Barros Furtado, kendt som dr. Bumbum, forklarer sig ved en pressekonference på en politistation i Rio de Janeiro. Foto: Antonio Lacerda Vis mere Pastikkirurgen Denis Cesar Barros Furtado, kendt som dr. Bumbum, forklarer sig ved en pressekonference på en politistation i Rio de Janeiro. Foto: Antonio Lacerda

Ikke desto mindre er den 45-årige kirurg nu blevet sigtet for mord.

Ifølge sigtelsen har han brugt 300ml PMMA - en type akrylisk plastik i en opløsning - under operationen. Ifølge papirerne skulle materialet bruges i 'meget små doser'.

Dr. Bumbum oplyser, at han aldrig har lavet nogle komplikationer før - og han mener ikke at dødfaldet skyldes ham. Foto: Antonio Lacerda Vis mere Dr. Bumbum oplyser, at han aldrig har lavet nogle komplikationer før - og han mener ikke at dødfaldet skyldes ham. Foto: Antonio Lacerda

Ifølge politiet blev Lilian Calixto, der er mor til to børn, dårlig under operationen. Hun blev kørt til hospitalet, hvor hendes tilstand blev yderligere forværret, og til sidst døde hun.

Dr Bumbum er siden drabet blevet fordømt af det brasilianske selskab af plastikkirurger. Dets præsident siger, at landet har et problem.

Furtados mor, Maria de Fatima Barros Furtado, er også blevet sigtet, fordi hun tilsyneladende stadig tager del i operationerne sammen med sin søn, efter hun havde mistet sin medicinske licens.

Også Furtados veninde, Renata Fernandes og hendes tjenestepige, Rosilane Preiera da Silva, er begge blevet arresteret, mistænkt for at tage del i den tragiske operation.