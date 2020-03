Der ventede DR's Asien-korrespondent Philip Khokhar en ubehagelig overraskelse, da han landede i Shanghai i Kina, hvor han bor til daglig.

I lufthavnen fik han målt sin temperatur, der var 37,4, og det betød, at den kendte vært blev hentet med ambulance og kørt direkte på et kinesisk hospital, skriver DR.

»Lige nu er jeg rasende, og jeg har faktisk også fortrudt, at jeg kom tilbage til Kina. Der er sygt uhygiejnisk og faktisk begynder jeg at tænke mere og mere, at jeg ikke ved, hvem der har været her før mig,« fortæller han til DR fra sin indlæggelse på hospitalet.

En video, som korrespondenten har optaget, viser tydeligt, at hospitalet fremstår både slidt og beskidt.

DR's korrespondent i Asien, Philip Khokhar, fortæller i aftenens udgave af Horisont på DR om den tvangsisolation han befinder sig i lige nu i Kina. (Foto: DR Presse) Vis mere DR's korrespondent i Asien, Philip Khokhar, fortæller i aftenens udgave af Horisont på DR om den tvangsisolation han befinder sig i lige nu i Kina. (Foto: DR Presse)

Til alt held viste undersøgelser, at Philip Khokhar ikke har corona, men det betyder ikke, at han kan tage hjem til sin bopæl i Shanghai.

Myndighederne i Shanghai har nemlig besluttet, at alle indrejsende skal i 14 dages karantæne, og det betyder, at Philip Khokhar de næste 14 dage er isoleret på et nedlagt hotel.

Korrespondenten fortæller til DR, at der står vagter udenfor, og at han kun må forlade sit værelse for at hente den mad, der to gange om dagen bliver stillet til ham foran døren.

I aftenens udgave af Horisont på DR, følger man blandt andet Philip Khokhars rejse ind i Shanghai, og de konsekvenser, det har haft for ham.