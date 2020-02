Voldsomme protester mod regeringen og det græske politi, som svarer demonstranterne igen med benzinbomber, chokgranater og tåregas.

Det har aldrig stået så skidt til på den græske ø Lesbos, som det gør lige nu. Det mener DR-radiovært og journalist Maria Jencel, som er halv græker og selv har boet på Lesbos.

»Det er virkelig overvældende. Mine venner sender beskeder om, at de er i »krig«. De skriver: 'Ingen ved, hvad der foregår. Vi bliver angrebet med tåregas.' De er i chok og ved ikke, hvad de skal gøre. De er desperate,« fortæller Maria Jencel til B.T. og fortsætter:

»Jeg er helt vildt bekymret for min ø. Det er en ø, og nogle mennesker, som har været gennem så forfærdeligt meget siden flygtningetilstrømningen og den økonomiske krise. Jeg bliver ked af det på deres vegne - både på beboernes og på flygtningenes vegne.«

Maria Jencel er tidligere udenrigskorrespondent i Grækenland og har fulgt landet gennem både finanskrisen og flygtningekrisen, hvor den store tilstrømning af flygtninge har fyldt flere græske øer til bristepunktet.

Alligevel har det altså aldrig stået så slemt til på Lesbos, som det gør i disse dage, mener Maria Jencel, og det skyldes regeringens planer om at opføre nye modtagecentre for asylansøgere på øen.

Uden at være nået til enighed med de lokale myndigheder sendte regeringen mandag i al hemmelighed byggemateriale, maskiner og hundredvis af politifolk til Lesbos og Chios for at bygge lejre alligevel.

Det fik befolkningen på Lesbos til at demonstrere mod byggeriet. Demonstrationer, som udviklede sig voldsomt, da op mod 60 personer blev kvæstede.

Voldsomme demonstrationer mod den græske regering nær byen Pagani på Lesbos Foto: MANOLIS LAGOUTARIS Vis mere Voldsomme demonstrationer mod den græske regering nær byen Pagani på Lesbos Foto: MANOLIS LAGOUTARIS

Ifølge Maria Jencel lader regeringen den lokale befolkning i stikken:

»De har droppet forhandlingerne og er gået i krig, så Lesbos' beboere gør oprør, fordi regeringen bygger lejrene og sætter telte op, og befolkningen er bange for, at de endnu en gang vil forsvinde lader både flygtningene og øboerne være alene med de her bittesmå lejre, som er helt overfyldte.«

Lesbos er fyldt til bristepunktet af flygtninge, som bor i den berygtede Moira-lejr.

Der florerer mange forskellige tal i forhold til, hvor mange mennesker, der i dag bor i Moira-lejren.

Græsk politi møder demonstranter nær Mantamados på Lesbos Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Græsk politi møder demonstranter nær Mantamados på Lesbos Foto: ARIS MESSINIS

Lejren er hjem for mellem 15 og 30.000 mennesker, selvom den kun er lavet til at huse omkring 3.000 mennesker, og ifølge Maria Jencel skyldes vreden blandt befolkningen ikke, at man har noget imod flygtningene, men at man ikke har kapacitet til at huse flere.

»Det vil gøre, at der opstår en desperat situation på øen, fordi flygtningene prøver at skaffe mad fra grækerne, og så kommer de i totterne på hinanden. De kan kun frygte, hvad sker der, hvis der bliver bygget en til af de her lejre, så kan der muligvis ende med pludselig at være flere flygtninge end beboere på Lesbos,« siger hun.

Lige nu huser man sammenlagt 38.000 flygtninge på de græske øer, mens flygtningelejrenes officielle kapacitet kun rækker til 6.200 personer, og Maria Jencel mener, at man skal til at tage situationen i Grækenland alvorligt - også internationalt:

»En krig i Syrien er ikke noget, der er grækernes problem alene, og de her flygtninge kommer jo videre på et tidspunkt, hvor vi skal forholde os til dem, så i stedet for at lade en lille ø fuldstændig i stikken, så skal de have hjælp, og vi skal tænke på det spørgsmål som et internationalt problem.«