DR-programmet 'Ultra smider tøjet' har fået opmærksomhed i hele verden. Senest fra en række Twitter- og Instagram-brugere, som bestemt ikke lægger fingre i mellem.

Flere er sågar ude og klandre programmet, hvor en række voksne stiller sig op uden tøj foran et børnepublikum, for at være »moralsk fordærv« samt for at »normalisere pædofili.«

Blandt andet den tyrkiske tv-station TRT World har lavet et nyhedsindslag om 'Ultra smider tøjet', hvori de har afsøgt Twitter for reaktioner på programmet.

'Denne syge agenda, hvor man forsøger at normalisere pædofili, vinder frem med foruroligende hastighed,' lyder én af de kommentarer, som tv-kanalen bruger i deres indslag.

In Denmark, this children’s TV show is facing backlash for normalising “paedophilia” and “depravity” after putting children in front of naked adults in an episode pic.twitter.com/LCyoCsiTms — TRT World (@trtworld) September 22, 2020

'Jeg kan ikke forstå, hvorfor nogle mennesker så gerne vil normalisere moralsk fordærv som dette,' skriver en anden.

Instagram-profilen muslim.daily, som har 365.000 følgere, har delt TRT Worlds nyhedsindslag, og også her vælter det ind med kommentarer fra personer, som er forargede over, at et program som 'Ultra smidet tøjet' overhovedet kan få lov til at løbe over skærmen.

Også her er der flere, som sidestiller programmet med pædofili.

'De forsøger at få pædofili til at ligne dannelse,' skriver en bruger ved navn wafa_elhady i kommentarfeltet.

View this post on Instagram Disgusting Parading naked men and women with everything on display on a children's TV channel. Some of the kids in the audience are as young as 11 years old, it's crazy. We just had the major controversy with Netflix "Cuties" movie and now this... They really are trying to do everything to corrupt the minds of young kids. . As one twitter user put it, it's funny how the original video was blurred for viewers at home watching on TV or online, but for the children in the audience, the naked bodies were paraded in front of them to look at. This society is just going downhill. A post shared by Muslim Daily (@muslim.daily) on Sep 22, 2020 at 7:11am PDT

'Gad vide, hvad der foregår i hovedet på de fædre, der har ladet deres børn deltage i programmet. OMG det har jeg slet ikke lyst til at vide,' skriver en bruger ved navn sana_miaw efterfulgt af en række emojis, som kaster op.

Flere stiller sig ganske enkelt uforstående over for, hvordan det kan være relevant for børn at se, hvordan en nøgen voksen menneskekrop ser ud.

'Som mor til et lille barn er jeg chokeret. Hvordan kan deres forældre tillade dette? Lad børn være børn. Hvad er grunden til, at de skal se nøgne gamle mænd? Hvilket 11-årigt barn tænker på nøgne gamle mænd eller stiller spørgsmålstegn ved ting som dette i deres alder?,' skriver en tredje bruger i kommentarfeltet.

'Ultra smider tøjet' har som nævnt fået opmærksomhed i hele verden, efter store internationale medier som The New York Times og The Telegraph har skrevet om programmet, men også herhjemme i vores egen lille andedam, har det delt vandene.

Synes du, at DR går over grænsen med programmet 'Ultra smider tøjet'?

Blandt andet har folketingspolitiker Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti været ude og rejse kritik.

»Det er alt for tidligt for børn at begynde med tissemænd og tissekoner. Det fordærver vores børn, som i den alder allerede har mange ting kørende rundt i hovedet på dem. Det er ikke nødvendigt med de her ting oveni,« har han tidligere sagt til B.T.

DR har oplyst, at de med programmet ønsker at 'vise kroppe i alle afskygninger'.

»Formålet er at illustrere over for de danske børn den variation af kroppe, vi lever iblandt, men meget sjældent ser. Det skal hjælpe børnene til at blive klogere på både deres egen og andre kroppe – og sikre et mere alsidigt billede af den naturlige menneskekrop, end det børnene typisk møder på for eksempel sociale medier,« har Morten Skov Hansen, kanalredaktør for DR Ultra, tidligere udtalt.