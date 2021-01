'Kan hun ikke holde sin kæft!'

Ja, det var ikke ligefrem et kor af tilfredse seere, der meldte sig under Joe Bidens præsidentindsættelse.

Både TV2 og DR valgte nemlig simultantolke talerne, og det var ikke noget, der faldt i en del af brugerne på Facebooks smag.

Men nu er der gode nyheder til de vrede seere - i hvert fald på DR, hvor generaldirektøren har været til tasterne på twitter:

»Kan forstå på mit feed, at simultantolkning næsten fylder det samme som Bernies luffer. Naturligvis skal alle danskere kunne følge med. Alle.« skriver Maria Rørbye Rønn, som er bekymret for de vrede seeres helbred og derfor har en løsning med:

»Næste gang åbner vi et signal til uden tolkning, så blodtrykket ikke eksploderer herinde.«

Også DRs nyhedschef Thomas Falbe har taget krikken til dig:

»Vi er selvfølgelig rigtig kede af, hvis det har generet nogen, men vi gør det fordi, at flest mulig seere, som ikke har engelsk forudsætninger på det niveau til at følge en 22 minutter lang tale og forstå indholdet i den også skal kunne følge med. Det er selvfølgelig et hensyn der vejer tungt for os. Men hvis man skal sige noget, skulle vi have lagt et parallelt signal ud uden simultantolkning på DR-tv i aftes, og det var en fejl at vi ikke gjorde det.« siger han.

Beslutningen kommer nok til at falde i god jord hos både seerne og DRs egne medarbejdere, der i løbet af i går, måtte besvare de mange vrede kommentarer.

Blandt andet skrev Ronni Rasmussen frustreret til DR:

'Kan hun (tolken, red.) ikke holde sin kæft? Så vi kan høre, hvad Biden siger!!!'

Her får Ronni svar fra en 'Maja fra DR1':

'Hej Ronni. Hvis du spørger pænt, så kan det være (blinke-smiley). Grunden til, at der var den direkte oversættelse, var, at vi synes, alle danskere skulle have muligheden for at forstå og følge med i talen. Men jeg kan godt fornemme, at der er mange, som ikke synes, det var den bedste løsning – og det vil jeg sige videre. God aften.'

DR-medarbejderen svarer også en Michael Neuchs Holst, der skriver, 'at det er en hån mod Joe Bidens og hans tale at skulle høre på sådan en rodet og fragmenteret oversættelse'.

Her svarer 'Maja fra DR' overskudsagtigt tilbage:

'Hej Michael. Du slap for at høre hende oversætte Garth Brooks (blinke-smiley). Jeg kan godt fornemme på det hele, at I ikke er så tilfredse med dækningen af Bidens indsættelse. Derfor er det godt, I skriver til os, så vi ved, hvordan det modtages. Vi tager al feedback til os. Grunden til oversættelsen er, at alle danskere skal have mulighed for at forstå og følge med i denne historiske begivenhed. Jeg kan dog (glædeligt) fortælle, at Bidens tale kommer ud på DRTV senere i dag. Håber stadig, I ser med.'

Dog har DR og TV2 nok fire år, før nok der er Amerikansk valg igen, til at få styr på simultantolkningen.