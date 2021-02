De hvide klipper ved Dover – de berømte, stejle kalkklinter, der for søfolkene er et kendingsmærke i nærheden af byen Dover i Storbritannien – er styrtet i havet. I hvert fald en lille del af dem.

I onsdags gik det galt. På en video kan man se et stort stykke af den hvide klint styrte ned og lande i havet.

Det skete ved kysten ud for Samphire Hoe, nær byen Dover i grevskabet Kent, og det resulterede i et enormt plask.

Klipperne har deres hvide farve – ligesom vi i Danmark ser det på klinterne på Møn og Stevns – på grund af kalken, som gør dem mere udsatte for erosion.

A large part of the White Cliffs of Dover has collapsed this afternoon. This footage was filmed at Samphire Ho. pic.twitter.com/ycKVf93wiw — Adam Clark (@adamclarkitv) February 3, 2021

17 procent af den britiske kystlinje har oplevet erosion. I selve England er tallet 30 procent.

Herhjemme sker der ofte skred fra de stejle formationer af kridt på både Møns klint og Stevns klint. De sker tit om vinteren mellem januar og maj måned.

I 1994 blev en fransk kvinde dræbt under et skred på Møns klint, efter at flere hundrede tons kridt styrtede ned over hende på stranden.