»Vi er meget bekymrede. Vores forældre er oppe i årene, og min mor er lidt skrøbelig. Hun er bestemt i risikogruppen - det er de i virkeligheden begge to.«

Hjemme i Danmark sidder Dorthe Krogh og hendes søster og kæmper for at få deres forældre af et krydstogtskib, der har kurs direkte mod coronavirussens epicenter.

Søstrene er bange for, at deres forældre skal strande i Italien, blive smittede og ende som en del af det kaos, der lige nu hersker i landet.

Lige nu ligger krydstogtskibet Costa Luminosa i Marseille Lufthavn, hvor Dorthe Kroghs forældre skulle være fløjet hjem fra.

Dorthe Kroghs forældre har fået besked om at blive i deres kahytter. (Privatfoto) Vis mere Dorthe Kroghs forældre har fået besked om at blive i deres kahytter. (Privatfoto)

Flere amerikanere og canadiere har fået lov at forlade skibet og flyve hjem, men hendes forældre og omkring 50 andre danskere er fanget.

I går fik de at vide, at skibet sejler til Savona i Norditalien. Herfra skal passagererne med bus til Nice, hvorfra de skal flyves hjem.

Men den beslutning forstår Dorthe Krogh slet ikke.

»Hvorfor skal de sejle væk fra Frankrig til Italien, der har lukket sine grænser, for så at skulle fragtes tilbage til Frankrig?« undrer hun sig frustreret.

Hun håber, de danske myndigheder vil gøre alt for, at skibet kan blive i Frankrig.

»Vi er ikke så bekymrede ved udsigten til, at de er strandede i Frankrig, men vi frygter, hvad der sker, hvis en stor gruppe ældre bliver fanget i Norditalien. Der er så mange døde hver eneste dag,« siger Dorthe Krogh.

Hun fortæller, at hendes forældre, der rejste til USA den 19. februar inden krisen med coronavirus bredte sig udover Kinas grænser, fysisk har det helt fint.

Ligesom de andre passagerer skal de hver dag måle deres temperatur, og de er begge sunde og raske uden symptomer.

Men uvisheden er hård.

»Jeg kan høre på min mor, at hun er bekymret og ind i mellem bliver hun helt opgivende,« fortæller Dorthe Krogh.

B.T. har set en mail fra Dorthe Krogs mor til skibet, hvor det fremgår, at hun og hendes mand ikke kan bruge deres flybilletter fra Marseille til Danmark, fordi de ikke er på skibets liste over passagerer, der kan gå i land i Marseille.

De bønfalder i mailen Costa Luminosa om at lade dem gå i land i Frankrig i stedet for Italien, men det kan de pensionerede danskere altså ikke få lov til.

B.T. har kontaktet Udenrigsministeriet med henblik på at få en kommentar til sagen.

B.T. arbejder også på en kommentar fra Costa Cruises, der har skibet Costa Luminosa.