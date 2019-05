Sanger og skuespiller Doris Day er gået bort.

Hun døde tidligt mandag, lokal tid, i sit hjem i Californien omgivet af tætte venner.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

'Day havde et fremragende fysisk helbred, hendes alder taget i betragtning, indtil hun for nyligt pådrog sig en alvorlig lungebetændelse, som resulterede i hendes død,' skriver en talsmand fra The Doris Day Animal Foundation i en pressemeddelelse.

