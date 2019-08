Tomme hylder i supermarkeder, fyldte tanktationer samt sandsække langs døre og vinduer.

Amerikanere gør i disse timer sig klar til orkanen Dorian, som har direkte kurs mod det østlige USA. Og det gør de sig med al sandsynlighed klogt i.

Seneste melding er nemlig, at orkanen har taget yderligere til i vindstød.

Ifølge National Hurricane Center, NHC, er Dorians vindstød nu steget til hele 220 kilometer i timen. Dermed har den altså taget yderligere fem kilometer til, i forhold til den seneste melding.

Supermarkedernes hylder bliver for alvor tømt i disse dage grundet den truende orkan. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Supermarkedernes hylder bliver for alvor tømt i disse dage grundet den truende orkan. Foto: JIM LO SCALZO

Med sine høje vindstød forventes Dorian at blive en kategori 4-orkan, hvilket er det næsthøjeste niveau for orkaner og betragtes derfor som 'ekstrem farlig'.

Dorian svæver lige nu i Atlanterhavet og har kurs i nordvestlig retning mod den caribiske østat Bahamas, hvor den forventes at ramme søndag. Her har premierminister Hubert Minnis opfordret borgere til at lade sig evakuere.

Ifølge NHC skal det nordlige Bahamas forberede sig på, at vandstanden i nogle områder kan stige op til 4,5 meter over det normale tidevandsniveau.

Efterfølgende forventes orkanen at ramme staten Florida. Dette vil efter alt at dømme ske sent mandag eller tirsdag.

Flere steder bliver der også lagt sandsække. Foto: Reuters Staff Vis mere Flere steder bliver der også lagt sandsække. Foto: Reuters Staff

Og det er ikke usandsynligt, at orkanen vil vokse yderligere i styrke. Sker dette, vil orkanen blive den kraftigste, som Florida har oplevet i næsten 30 år.

Det er ikke kun Florida, som i øjeblikket har erklæret undtagelsestilstand. Også i delstaten Georgia forventes der store ødelæggelser.

Trods den kraftige orkan er borgere endnu ikke blevet beordret til at lade sig evakuere i hverken Florida eller Georgia. Det kan nemlig være risikabelt, hvis orkanen ændrer kurs.

Fredag sagde præsident Donald Trump, at der højst sandsynligt vil blive truffet beslutning om en eventuel evakuering i Florida søndag.