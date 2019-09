En kategori 5-orkan er lige nu gået i land ved østaten Bahamas og skaber ’fuldstændig ødelæggelse.’

Det fortæller det amerikanske medie ABC News korrespondent, Marcus Moore, på netop Bahamas, hvor orkanen, som har en vindstyrke på op mod 295 km/t, skaber kaos.

»Vi er omgivet af vand og kan ikke komme væk. Det er absolut ødelæggelse, der er ikke nogen ord for det. Det er rent helvede ved Marsh Havn på øen Avoca i den nordlige del af Bahamas,« siger Marcus Moore.

Stormbølger får vandet til at stige med 5-7 meter over normalen og skaber dermed store og ødelæggende bølger, der vælter ind over kysten på både Ababos og Grand Bahamas – begge øer i østaten.

Ifølge Det Nationale Orkanceter i USA aftager orkanens styrke – men det sker meget langsomt.

’Der er en langsom aftagning i styrke, men udsving i intensiteten kan forekomme de næste par dage. Under alle omstændigheder forventes Dorian at forblive en stærk orkan de næste dage,’ skriver centeret i en officiel meddelelse.

Beboere på Bahamas har fået deres hjem oversvømmet, tagene er fløjet af og bilerne står under vand, skriver CNN.

Søndag udtalte Bahamas' premierminister, Hubert Minnis, at alle, »der ikke er evakueret, udsætter sig selv for alvorlig fare og kan forvente katastrofale konsekvenser.«

Træer er revet op med rode og elledninger ødelagt. Foto: RAMOND A KING Vis mere Træer er revet op med rode og elledninger ødelagt. Foto: RAMOND A KING

Efter orkanens landing har premierministeren ifølge det lokale medie Nassau Guardian kaldt det »den mest sørgelige og værste dag for det bahamanske folk.«

I flere amerikanske sydstater har myndighederne også igangsat evakueringer. Man forventer, at Dorian vil følge en rute langs den amerikanske sydøstkyst.

Så selv om orkanen måske ikke går i land, så kan stormen stadig rasere kystområder i blandt andet delstaterne Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina.

I South Carolina har man besluttet at påbegynde evakueringer af 830.000 mennesker i løbet af mandag formiddag lokal tid.