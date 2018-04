FN havde håbet på løfter om 49 milliarder kroner til Syrien på konference. Donorerne gav kun godt det halve.

Bruxelles. Internationale donorer har onsdag under en donorkonference i Bruxelles lovet, at de i 2018 tilsammen vil bidrage med 27 milliarder kroner til kriseramte syrere.

Desuden er der blevet givet tilsagn om yderligere 20 milliarder kroner de efterfølgende år.

Men landenes bidrag når langt fra FN's målsætning om knap 49 milliarder kroner i 2018.

FN, der sammen med EU er vært for donorkonferencen, kalder årets støttebeløb "en god start".

Staffan de Mistura, der er FN's særlige udsending i Syrien, fastholder dog, at det vil betyde, at man er nødt til at prioritere i håndteringen af Syrien-krisen fremover.

Pengene vil blive givet til dem, der er allerhårdest ramt.

- I en ideel verden ville vi gerne have samlet flere penge og have fået opfyldt hele vores appel. Med de penge, som vi har fået, kræver det, at vi skal prioritere, siger han.

Donationerne skal gå til humanitær indsats i Syrien, hvor over 13,1 millioner syrere skønnes at have brug for hjælp.

Støttebeløbet skal dog også gå til de lande, der er særligt ramt af den enorme flygtningestrøm, som den blodige krig har udløst.

Over 5,6 millioner syrere har siden 2011 forladt hus og hjem og er flygtet til nabolande som Libanon, Jordan og Tyrkiet.

Den to dage lange konference blev afholdt af EU og FN i håb om at skabe politiske forudsætninger for en løsning af konflikten i Syrien.

Konferencen har været præget af, at flere af de deltagende ministre fra over 85 lande har et anspændt forhold til hinanden og deler forskellige holdninger.

Det har ført til heftig debat under konferencen. Der har dog været bred enighed om, at en militær løsning ikke er vejen frem.

Sådan lyder det fra EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

- Lande, der har det svært med hinanden, har siddet rundt om et bord og lyttet til hinanden.

- Det, at de rent faktisk lytter respektfuldt til hinanden og kan blive bare en smule enige, er en vigtig udvikling, siger Mogherini.

Ifølge hende er lande som Tyrkiet, Rusland og Iran ansvarlige for den anspændte situation i Syrien.

De lande var også repræsenteret på konferencen, hvilket er et vigtigt skridt mod fred i regionen.

Det er nu tid til, at de tager ansvar og stopper eskaleringen af de militære operationer i Syrien, lyder det.

Om der er lydhørhed, er endnu uvist.

- Der er grænser for, hvor langt vi kunne komme politisk. Der er ikke sammenhæng mellem ord og handling. Jeg håber dog, at vi vil se det i løbet af de næste par uger - det er ikke usandsynligt, siger EU's udenrigschef.

