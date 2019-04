Paris er tirsdag morgen vågnet op til et sørgmodigt syn, da Notre Dame stort set er blevet omdannet til aske.

Der er dog en lille smule lys forude i kølvandet på den hjerteskærende brand, der har efterladt franskmændene i stor sorg.

Kort efter de omfattende ødelæggelser på Notre Dame var en realitet, stod en fransk milliardær nemlig frem og lovede, at han vil donere et gigantisk beløb til genopbygningen af den verdensberømte katedral.

Rigmanden ved navn François-Henri Pinault vil bidrage med intet mindre end 100 millioner euro - svarende til mere end 746 millioner danske kroner.

Milliardæren Francois-Henri Pinault vil donere 100 millioner euro til genopbygningen af Notre Dame, der brød i brand mandag aften. Foto: ERIC PIERMONT Vis mere Milliardæren Francois-Henri Pinault vil donere 100 millioner euro til genopbygningen af Notre Dame, der brød i brand mandag aften. Foto: ERIC PIERMONT

56-årige François-Henri Pinault er bestemt heller ikke 'hr. hvem som helst'.

Han er nemlig administrerende direktør for den internationale virksomhed Kering Group, som står bag luksusmærker såsom Gucci, Yves Saint Laurent og Alexander McQueen.

Derudover er han søn af François Pinault (far og søn har det samme navn), der er stifter af Kering Group, og som ifølge Business Insider er den 23. rigeste i verden samt den næstrigeste person i Frankrig.

François-Henri Pinault får da også hjælp af netop farmand til den gigantiske donation til genopbyggelsen af den verdensberømte franske kirke.

'Min far og jeg har besluttet os for at donere 100 millioner euro til det arbejde, der bliver nødvendigt for at genopbygge Notre Dame,' skrev François-Henri Pinault i en skriftlig udtalelse mandag aften.

Det er ikke kun på bankbogen, at den franske milliardær har succes. Også i kærlighedslivet kører det på skinner for den 56-årige rigmand.

Her deler han nemlig seng med Hollywood-stjernen Salma Hayek, som han blev gift med i 2009. Salma Hayek har blandt andet medvirket i filmen Desparado med Antonio Banderas og filmen From Dusk Till Dawn med George Clooney og Quentin Tarantino.

Selvom de 100 millioner euro vil være en stor hjælp for de franske myndigheder, er der dog stadig lang vej, før den ikoniske katedral kan blive genopbygget.

Således udtalte en tydeligt berørt præsident Emmanuel Macron sent mandag aften, at han tirsdag vil igangsætte en fundraising-kampagne.

»Vil vil genopbygge denne katedral sammen,« sagde han.

Branden brød ud klokken 18.50 lokal tid, og adskillige slukningskøretøjer, højtryksslanger, droner og en robot blev brugt til at slukke ilden.

Store dele af kirkens tag blev omdannet til aske, mens også kirkens spir måtte bukke under for flammerne. Til gengæld formåede brandmændede at redde kirkens to tårne samt stenkonstruktionen fra at kollapse.